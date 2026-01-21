ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (14)
Даниел Наумов: Феновете на Локо ме закачат в социалните мрежи! Дербито пак ще е с голямо напрежение, но очаквам да продължим
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:01Коментари (1)1029
©
Вратарят на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов даде интервю в турския курорт Анталия, където лагеруват "канарчетата". 27-годишният страж беше категоричен, че ще се завърне в националния отбор на България. Той говори и за прекратения мач срещу Локомотив (Пловдив) през есента, когато беше ударен с бутилка в главата, а впоследствие БФС присъди служебен успех на "жълто-черните".

"Винаги съм бил положителен човек. Преди време в националния отбор имаше спекулации, които нямаха общо с истината. Тези приказки тогава имаха за цел да ме извадят от националния отбор, те в крайна сметка ме извадиха де. Естествено, че съм амбициран да се завърна! И аз ще се завърна в националния отбор. Ще дам всичко от себе си, за да помогна.

В Ботев се чувствам добре. Работим здраво, ще имаме няколко контролни срещи в Турция. Всичко е по програма. Имаме добра дисциплина.

Дербито от есента с Локомотив (Пловдив) не го наричам злополучно. Бях уцелен с бутилка от 30 метра. Ако иска да го повтори, никога не може да го повтори. Не се връщам с някакви лоши спомени към този мач. Обичам да има атмосфера, напрежение, но това вече прекрачи границата. Преди това до мен паднаха още около десет различни предмета - кенчета, запалки, стотинки и т.н.

Да подчертая, понеже доста медии написаха, че бутилката е била от 500 mL - всъщност тя беше от 1.5 L. Но не се връщам с лоши спомени, така се разви мачът, не съм искал да става така. Да попитам Христо Крушарски, ако така уцелят негов футболист, същото ли изказване ще направи? Не мисля. Жребият за купата е страхотен за нас! Пак ще е мач с голямо напрежение, дерби, с много публика. Естествено, че очаквам да продължим.

ЦСКА 1948? Прекарах пет години там, три от които бях капитан на този отбор. Смесени чувства пазя, там имах добри игри, стигнах до националния отбор. Оттам трябваше да отида някъде на друго място, тогава Цветомир ме стопира по някакъв начин. Сега гледам, че ги пуска за много по-дребни суми от тази, която даваха за мен, но вече не гледам толкова назад. Така е трябвало да стане.

Има вратари в момента у нас. Последните мачове Митов пази силно, особено срещу Грузия. Конкуренция има, но в България през годините вратарският пост е бил един от силните в националния отбор.

Феновете на Локомотив ме закачат в социалните мрежи, пращат ми съобщения. Отговорил съм на един-двама човека само, на най-оригиналните съобщения. На живо никой не ме е срещнал да ми каже нещо. Усещам подкрепата на феновете на Ботев. Мисля, а и е факт, че Ботев е с по-многобройната публика.

През този сезон мисля, че нападателят на 48 е най-опасният - Мамаду Диало. Любим мой вратар е Тибо Куртоа, а от недействащите Дида, когато играеше за Милан", заяви Даниел Наумов.

Интервюто е на Филип Друмчев, Sportal.bg
Още по темата: общо новини по темата: 92
19.01.2026
09.01.2026
09.01.2026
08.01.2026
07.01.2026
04.12.2025
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
Момче,по-добре си мълчи,защото на този мач ти се осра и то много.Няма нищо мъжко в постъпката ти.И знай,че стари ла..на миришат повече като ги разбъркаш.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 12 години без Бенкса - един от най-великите в историята на Ботев
 Секирово приема тази вечер Садово на осветление
 Пловдивски национал преминава в отбор от германската втора Бундеслига
 Официално: Ботев продаде Оджо в Полша, сумата е конфиденциална
 Партизан отказа контролата с Ботев, "канарите" играят утре с тим от Косово
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: