От Ботев (Пловдив) избраха един от любимците на феновете - Даниел Наумов, за да анонсират предстоящото градско дерби срещу Локомотив. Четвъртото издание на сблъсъка между "канарчета" и "смърфове" през настоящия сезон ще е в неделя (3 май) от 16,15 часа на стадион "Христо Ботев".

Ето какво написаха от ПФК Ботев в официалната клубна страница във Фейсбук, публикувайки снимката на своя титулярен вратар:

В неделя предстои сблъсък с огромно значение за целия град.

Пакетните билети за трите домакинства до края на сезона са налични на kolezha.bg и на касата на "Колежа“.

Закупилите пакетни билети получават над 20% отстъпка от цената на единичните билети, както и 10% отстъпка за абонаментните карти за следващия сезон 2026/27.