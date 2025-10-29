© Черна котка предсказа как ще завърши дербито на Пловдив. Двубоят от 14-ия кръг на Първа лига между вечните съперници Локомотив и Ботев ще се играе на 1 ноември (събота) от 14,45 часа на стадиона в "Лаута“.



Потребител в социалната мрежа "Тик Ток“ с никнейм Vasko_T. публикува любопитно видео, в което се вижда как пред котката – оракул са поставени 3 купички с храна и надписани съответно "Локомотив Пд“, "равенство“ и "Ботев Пд“. Изборът на четирикракият "специалист“ е категоричен.



Любопитното е, че въпросната котка оракул предсказа с категорична точност изхода на два други интересни двубоя, които се играха наскоро в Пловдив. Тя позна, че Левски ще победи Ботев на стадион "Христо Ботев“, както и това, че Локомотив Пловдив ще победи Левски на "Лаута“.



Единствената грешка досега черната котка направи в прогнозата си за световната квалификация между България и Турция, посягайки към купичката, на която пишеше "равенство“.



Гледайте в прикаченото видео прогнозата на котката – оракул за дербито на Пловдив!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.