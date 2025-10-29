ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (18)
Гледайте: Котка - оракул предсказа как ще завърши дербито на Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 10:39
©
Черна котка предсказа как ще завърши дербито на Пловдив. Двубоят от 14-ия кръг на Първа лига между вечните съперници Локомотив и Ботев ще се играе на 1 ноември (събота) от 14,45 часа на стадиона в "Лаута“.

Потребител в социалната мрежа "Тик Ток“ с никнейм Vasko_T. публикува любопитно видео, в което се вижда как пред котката – оракул са поставени 3 купички с храна и надписани съответно "Локомотив Пд“, "равенство“ и "Ботев Пд“. Изборът на четирикракият "специалист“ е категоричен.

Любопитното е, че въпросната котка оракул предсказа с категорична точност изхода на два други интересни двубоя, които се играха наскоро в Пловдив. Тя позна, че Левски ще победи Ботев на стадион "Христо Ботев“, както и това, че Локомотив Пловдив ще победи Левски на "Лаута“.

Единствената грешка досега черната котка направи в прогнозата си за световната квалификация между България и Турция, посягайки към купичката, на която пишеше "равенство“.

Гледайте в прикаченото видео прогнозата на котката – оракул за дербито на Пловдив!

Всъщност, след като въпросът към "оракула" не е уточнен, да предположим, че той е: "Кой ще загуби мача".
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
