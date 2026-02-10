ИЗПРАТИ НОВИНА
Бултрасите: Стига вече подигравки! Това е бягство от отговорност!
Автор: Стойчо Генов 08:43Коментари (0)43
©
Обединените фракции "Бултрас" разпространиха гневна позиция срещу скандалното преместване в последния момент на началния час на дербито на Пловдив от турнира за Купата на България.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на "Bultras Offensive":

СТИГА ВЕЧЕ ПОДИГРАВКИ!

Преместването на часа на дербито Локомотив – Ботев в последния момент е поредният шамар по феновете. И нека да е ясно – зад това решение стои МВР, а БФС покорно изпълнява.

За полицията фенът не е човек, а риск. Затова най-лесното решение винаги е едно и също – по-рано, по-светло, по-малко хора. Забрани, ограничения, репресии. Футболът се управлява като проблем, а не като спорт.

Мач в работен ден в 15:30 ч. означава едно: няма да има хора. Няма да има атмосфера. Няма да има смисъл. Билетите вече са купени, плановете – направени, но това не интересува никого. За институциите ние не сме важни. Ние сме неудобни.

Как така три дни преди дербито изведнъж се оказва, че нещо "не е наред“? Датата не е тайна. Отборите не са изненада. Единственото постоянно нещо е отношението – страх от феновете и желание да бъдат държани далеч.

Това не е грижа за сигурността. Това е бягство от отговорност. По-лесно е да изпразниш стадиона, отколкото да свършиш работа. По-лесно е да натискаш феновете, отколкото да управляваш.

Докато МВР диктува футбола със забрани, а БФС мълчи, съгласява се и покорно изпълнява, трибуните ще продължат да пустеят. И после същите хора ще се чудят защо няма публика.

Има я. Просто вие я гоните.
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






