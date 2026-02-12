© Plovdiv24.bg виж галерията Треньорът на Ботев Димитър Димитров не скри разочарованието си от загубата с 0:1 от Локомотив в дербито на Пловдив от четвъртфиналите за Купата на България. Наставникът отправи и критики към съдийската бригада заради зачитавнето на единствения гол в мача, който според него е трябвало да бъде отменен заради засада.



Ето какво каза Херо след края на дербито на "Лаута":



Първо трябва да търсим вината в себе си. Гледайки статистиката от мача - владеехме топката 60:40, корнерите бяха 10:2 в наша полза, ударите - също повече, но за жалост извън вратата.



На мен обаче ми е интересно за ситуацията, при която получихме гол. Техният футболист е в засада и си разтваря краката. Железов и Попов, които са на ВАР, явно имат друго мнение. Ще ми е интересно как те ще я разтълкуват тази ситуация. За мен имаше засада.



Съдията изчезна много бързо, не успях да му задам въпросите, но няма значение - той си изпълни задачата.



Аз основно съм привърженик на схема 4-3-3, но нямах друг вариант. Но не смятам, че промяната на схемата е основното в този мач. Да имаш толкова положения, а да не може да отбележиш поне веднъж ...



Основната ни цел е да останем в групата и догодина отборът да е съвсем различен, а не в такъв вид, в какъвто е в момента.



Дербито е емоция. Но когато загубиш, негативите естествено са много по-големи.



