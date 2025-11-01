Каталин Иту: Играх в най-голямото дерби на Румъния! Днешният мач също е един от тези, за които мечтаеш от малък

© Каталин Иту е един от основните футболисти на старши треньора на Локомотив Пловдив – Душан Косич. Румънецът пристигна на "Лаута“ през лятото като свободен агент, а през пролетта игра за Крумовград. Четирикратният шампион на северната ни съседка с Клуж говори броени дни преди дербито на Пловдив срещу Ботев.



Каталин, в какво настроение те намираме преди дербито, вълнуваш ли се за сблъсъка?



Чувствам се страхотно. Подготвям се и физически, и ментално за дербито. Разбира се, много съм развълнуван. Ще бъде специално в събота за всички. Напълно фокусирани сме и работим здраво.



Ти си футболист на Локо Пд от средата на юли. Как се чувстваш в тима?



Чувствам се много добре в Локомотив. От момента, когато пристигнах, усетих, че този отбор има манталитет на победител. Моето мислене като футболист се припокрива напълно с това на тима. Адаптирах се много бързо, защото ние сме семейство – всеки е много мил с мен и ми дава увереност.



Във вторник ти спаси надеждите на Локомотив за триумф в купата с решителен гол в 97-ата минута срещу Дунав. Колко важен е този момент за теб?



Щастлив съм, че отбелязах срещу Дунав. Беше много труден двубой. Доволен съм, че помогнах на тима да продължи напред. Беше много важно за нас да спечелим. Целият отбор се постара и усилията ни бяха възнаградени в крайна сметка.



Би ли споделил как се случи трансферът в Локомотив, имаше ли други оферти през лятото, например от родината ти Румъния?



Когато агентите ми се обадиха за интереса от Локомотив, веднага казах "да“ без да се замислям. Дойдох на "Лаута“ с голяма увереност, защото знаех колко голям е този отбор за България. Други клубове се свързаха с мен, но чувството ми ме накара да дойда тук и да бъда част от силен проект.



Каква е работата със старши треньора Душан Косич, изисква ли много от Вас, харесват ли ти неговите методи?



Смятам, че г-н Косич знае много добре как да изкара максимума от всеки футболист. Той не е само добър треньор, но и страхотен човек. Много ми харесва начинът на провеждане на тренировките. Искам също да отбележа и треньорския щаб. Те работят здраво всеки ден, за да ни помогнат да се подобряваме и да сме готови за всеки мач. Според мен да си взискателен в нашия спорт е нормално. Ако някой отделя два часа от времето си да те гледа, трябва се раздаваш на максимум.



Какво мислиш за напрежението между феновете и ръководството, отразява ли се негативно в съблекалнята?



Това е въпрос, на който нямам отговор. Моята работа е да се представям добре на терена. Надявам се отборът да се подобрява още и още, а феновете да продължат да ни подкрепят, както до момента. Сигурен съм, че в събота ще бъдат зад нас и се надяваме да ги зарадваме с добра игра и резултат.



Какво е отношението на собственика спрямо Вас, всичко изрядно ли е?



Смятам, че ръководството си върши много добре работата. Те правят всичко възможно да ни държат в правилната посока и да сме фокусирани на терена.



Това ще бъде първо пловдивско дерби за теб. Знаеш ли нещо повече за значението на този двубой?



Всички говорят за този мач от момента, в който дойдох. Знам колко важен е този двубой за отбора и за феновете и съм наясно, че това дерби има дълга история. Аз обичам подобни срещи. Това са мачовете, за които мечтаеш от малък.



Ти си участвал в дерби на Букурещ – ФКСБ – Динамо, какво беше чувството, когато стъпи на стадиона в такъв голям мач?



Да, когато бях в Динамо, играх в най-голямото дерби на Румъния – срещу ФКСБ. Разбира се, беше невероятно усещане, не само за нас, но и за феновете. Този тип срещи ти носят щастие, наслада и адреналин. Когато чуеш феновете да те подкрепят, да пеят за теб, чувството е неописуемо.



Усеща ли се нещо различно в Пловдив броени дни преди сблъсъка?



Нормално е, когато срещата наближава, да усещаш по-различна атмосфера в града. Харесва ми това, защото феновете ти дават енергия, когато видиш колко равълнувани са за този двубой.



Имаш ли наблюдение върху съперника, можеш ли да отличиш нещо в играта им или конкретен играч?



Разучих ги добре, но мисля, че най-важно е да се фокусираме върху себе си. Ако сме в добро настроение и играем нашата игра, можем да постигнем добър резултат.



През този сезон имате 5 победи и равенство на стадион "Локомотив“, на какво се дължи тази добра форма у дома?



Убеден съм, че нашата най-голяма сила са феновете. Те винаги са правили разликата. Оценявам ги, защото ни следват навсякъде в България. Те са специални и имат голямо влияние върху представянето ни, особено на "Лаута“.



Какво ще кажеш на привържениците в навечерието на най-големия мач за тях?



Искам да им благодаря за всичко, което правят. Искам да знаят, че винаги давам всичко от себе си да постигнем целите. Очаквам ги в събота на стадиона. Само Локо!



Интервюто е на Валентин Генов, "Тема Спорт“