Стефанов за Филипов: Като си се оакал, поне гледай малко да се забършеш! Наумов видя, че може да стане герой за един ден
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:30Коментари (0)730
©
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде днес пресконференция за представителите на медиите. Ексцентричният бос засегна доста теми, като не пропусна да коментира прекратеното пловдивско дерби между Локомотив и Ботев и действията на вратаря Даниел Наумов, както и предстоящото му съдебно дело срещу финансовия благодетел на "канарите" Илиян Филипов.

Ето какво каза Стефанов по темите, засягащи пловдивския футбол:

За какво е виновен футболният съюз? За това, че в Пловдив един пунтамара, където и да иде прави такива простотии. Рано или късно ще се видят нещата. Не че тези, които са го ударили с бутилка, са прави. Напротив! Даже трябва да ги вкарат в затвора.

Толкова ли е трудно? Когато Локомотив е домакин, само публика на домакин. Когато Ботев е домакин, само публика на Ботев. Това се прави навсякъде.

Ако питате мен, трябва и двата отбора да останат без точки за този мач. За мен мачът е пропаднал. Ако се преиграва, тогава би трябвало да се преиграва без публика. По-точно да се доиграе.

Каквото и решение да вземе Дисциплинарната комисия, виновен ще бъде Георги Иванов. Локомотивци ще кажат: "Ти си наша рожба, обаче ни наказаха“. Ботев ще кажат: "Ааа, ти си локомотивец, ти направи така да не спечелим“. Това е много лошо.

Бих ги посъветвал за това решение да хвърлят ези и тура. Това е под формата на шега. Убеден съм, че и вие журналистите сте виновни. Все едно ще стане битката при Ватерло. Ще се лее кръв и урина. Битката за Пловдив …

Бих ги посъветвал без публика в техните мачове. Ударила те бутилка в главата... Наумов видя как може да стане герой за един ден.

Ще извикам всички ви на делото и ще ви покажа. Щял да ме съди Илиян Филипов. Като си се оакал, поне гледай малко да се забършеш. Той разчита, че делото ще бъде в Пловдив. Няма шанс! Да ви кажа.

Ботевистите казахте, че сте създадени 1912 година, за да е преди Славия. Левски пък беше 1911-а. Ама нито Ботев, нито Левски нямате една хартийка даже от тоалетната. Искат да им дам да си направят копие от Царската купа. Нито бях длъжен, нито заслужават да им я дам.

Ако някой ми донесе лист хартия да се види, че Ботев е създаден 1912 година… Славия е създадена от интелигенти хора. Покажи ми един от създателите на Ботев и Левски да има някаква история в живота. Аз се гордея, че съм славист. Ние имаме архиви. Четири книги създадоха ваши колеги с факти. Вие имате само бля-бля-бля. Най-добре е да мълчите, когато говорите със Славия за футбол. Само можете да си водите записки.
Статистика: