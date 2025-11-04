Фенклубът на Локо: Куче, което ни е хапало, все е побеснявало

© Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с отворено писмо до Българския футболен съюз, Дисциплинарната комисия и Спортно-техническа комисия. Конкретният повод за реакцията е очакваното заседание днес, на което трябва да се вземе решение какви наказания да се наложат след прекратеното в събота градско дерби.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на Фенклуб Локомотив Пловдив:



До Български футболен съюз



Дисциплинарна комисия към БФС



Спортно-техническа комисия към БФС



Уважаеми господа,



Днес пред Вас стои едно трудно и изключително отговорно решение, свързано с прекратения мач Локомотив Пловдив – Ботев Пловдив, който не завърши в събота.



С настоящото писмо не целим по никакъв начин да оказваме натиск върху работата Ви. Обръщаме се към Вас добронамерено, с надежда и убеждение, че ще вземете правилното и справедливо решение – такова, което да бъде в интерес на бъдещето на българския футбол. Защото едностранно решение в полза на нашия съботен съперник би поставило под сериозно напрежение един от най-значимите мачове в историята на играта в България.



Искрено се надяваме, че няма да се ограничите единствено с докладите на официалните лица от мача – делегата Христо Ботев и главния съдия Драгомир Драганов. След консултации със специалисти стигнахме до извода, че тези двама длъжностни лица не изпълниха коректно задълженията си както по време, така и след срещата. Тук е момента да попитаме: Делегата Ботев и съдията Драганов описаха ли в доклада расистките скандирания и бомбичките, които се взривиха в краката на нашите футболисти при излизането им на терена?



Делегатът и съдията се поддадоха на влияние от страна на лице, което няма никаква официална функция в ПФК Ботев, но си позволи да нахлуе на терена с пура в ръка – поведение, което е абсолютно недопустимо.



Главният съдия не изведе отборите от терена съгласно наредбата, а позволи на това лице да се разхожда и да убеждава за прекратяване на мача с цел служебна победа за Ботев. Заедно с непоследваните от санкция провокации от страна на Даниел Наумов още преди инцидента, това буди сериозни съмнения, че е възможно да е имало предварителна стратегия за търсене на победа по най-недостоен начин.



Допълнително – вчера стана ясно, че многократно повтаряната диагноза "комоцио“ всъщност е само съмнение за комоцио и препоръка за 10 дни почивка. Срок, който напълно съвпада с паузата в първенството. Нищо от апокалиптичните внушения, налагани през последните дни, не се потвърди.



Уважаеми господа,



Ние, локомотивците, сме хора горди и честни – винаги сме признавали своите грешки, но винаги сме защитавали своето достойнство. Никога не сме правили компромиси с ценностите си и няма да допуснем това да се случи сега.



При едностранно решение, основано единствено върху докладите на длъжностни лица, които очевидно допуснаха тежки грешки, си запазваме правото да реагираме по начин, който сметнем за най-подходящ. Доказвали сме силата си на стадиона и извън него.



Бъдете убедени: никой, дръзнал да се подиграе с Локомотив, не се е радвал на светло бъдеще.



Моля Ви да проявите отговорност и да си представите какви биха били бъдещите пловдивски дербита при едно несправедливо решение. Отговорността ще бъде изцяло Ваша. Също така Ваша би била и отговорността, ако в бъдеще други "тарикати“ решат да печелят мачове чрез симулации, хаос и некадърност от страна на длъжностни лица.



Оставаме добронамерени и Ви пожелаваме успешна работа и справедливи решения в името на българския футбол.



Ще завършим с една стара локомотивска максима, която не е имала нито едно изключение:



"Куче, което ни е хапало, все е побеснявало.“