Спортните новини: Днес (15) | Вчера (20)
Изненадваща промяна! Дербито на Пловдив ще се играе в работно време
Автор: Стойчо Генов 16:16
© Plovdiv24.bg
Спортно-техническата комисия към БФС изненадващо промени днес началния час на пловдивското дерби между Локомотив и Ботев. Така четвъртфиналният двубой от турнира за Купата на България ще се играе в работно време.

От въпросната комисия оправдаха решението си с полицията.

Ето какво гласи становището на СТК:

По искане на Главна дирекция национална полиция при МВР, срещата от 1/4 финалите на купа България между отборите на ПФК "Локомотив 1926“ Пд и ПФК "Ботев“ Пд, ще се играе по програма на 12.02.2026 година от 15.30 часа, вместо от 18.00 часа.
