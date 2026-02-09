Изненадваща промяна! Дербито на Пловдив ще се играе в работно време

© Plovdiv24.bg Спортно-техническата комисия към БФС изненадващо промени днес началния час на пловдивското дерби между Локомотив и Ботев. Така четвъртфиналният двубой от турнира за Купата на България ще се играе в работно време.



От въпросната комисия оправдаха решението си с полицията.



Ето какво гласи становището на СТК:



По искане на Главна дирекция национална полиция при МВР, срещата от 1/4 финалите на купа България между отборите на ПФК "Локомотив 1926“ Пд и ПФК "Ботев“ Пд, ще се играе по програма на 12.02.2026 година от 15.30 часа, вместо от 18.00 часа.