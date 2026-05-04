Емблематичният вратар на Ботев Пловдив от близкото минало - Лилчо Арсов, изрази доста остро мнение за играта на любимия си отбор в дербито срещу Локомотив, което "канарчетата" загубиха на стадион "Христо Ботев" с 0:2. Според 54-годишният специалист жълто-черните никога не са изглеждали толкова жалко, когато в състава са играели само българи.

Лилчо Арсов използва личния си профил във Фейсбук, където написа следното: "Сърца ... сърца трябват, за да играете в това Дерби ...".

Малко след това, в друг коментар, бившият вратар добави следното: "Само с българи, не сме били толкова жалки .... Това е истината, за съжаление .... Трябва много бързо да свалим розовите очила ...".