Фенклубът на Локо: Пловдив празнува! Рутинна победа срещу 11-ия в класирането!
Автор: Стойчо Генов 21:15Коментари (1)381
©
виж галерията
Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да честити на "черно-бялата" общност победата над Ботев с 1:0 в градското дерби от турнира за Купата на България.

От "Лаута" публикуваха снимка от двубоя и прибавиха към нея следния текст:

Честита победа, локомотивци!

Локомотив е на полуфинал след рутинна победа срещу 11-ия в класирането!

Пловдив празнува!

Сега 11-и догодина са в Б група и язък за дербито.
Статистика: