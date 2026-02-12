© виж галерията Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да честити на "черно-бялата" общност победата над Ботев с 1:0 в градското дерби от турнира за Купата на България.



От "Лаута" публикуваха снимка от двубоя и прибавиха към нея следния текст:



Честита победа, локомотивци!



Локомотив е на полуфинал след рутинна победа срещу 11-ия в класирането!



Пловдив празнува!



