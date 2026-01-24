Илиян Филипов: Болни мозъци! Това е Локо (Пловдив) - те мразят повече Ботев, отколкото да обичат собствения си клуб

© Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи остро изказване от лагера на отбора в Турция срещу вечния градски съперник Локомотив. Пловдивският бизнесмен коментира и собственика на черно-белите Христо Крушарски, като заяви, че е бил псуван от него.



"Болни мозъци. Не може ти да мразиш другия отбор повече, отколкото да обичаш собствения си. Това е Локо (Пловдив). Те мразят повече Ботев, отколкото да обичат Локомотив. Това им е проблемът на тях. Да си говорят, каквото искат". Така Илиян Филипов коментира пред "Спортал" слуховете в Пловдив, че случаят с Армстронг Око-Фекс е сага, за която Ботев и Левски са се разбрали.



Ето какво още каза Илиян Филипов относно Локомотив Пловдив:



Предстои двубой за Купата между двата отбора



“Надяваме се първо да се изиграе срещата без никакви ексцесии и по-добрият отбор да победи. Това искаме - да се получи празник за града и да няма повече ексцесии. Дербито винаги е било един празник на град Пловдив."



Може ли да седнат заедно на трибуните със собственика на Локомотив Христо Крушарски и да дадат пример на останалите, че футболът не е война?



“Няма как с човек, който те е псувал, да седнеш с него заедно и да разговаряш. Имам си мнение за г-н Крушарски, да е жив и здрав, уважавам това в него, че дава пари за футбола. Но нямаме обща приказка, няма как да стане."