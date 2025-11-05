ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (18)
Крушарски: Ботев играе псевдофутбол! За 1 г. Илиян Филипов е напълнил един язовир със сълзи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:44Коментари (15)3236
©
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски заяви, че не е изненадан от наказанието, наложено на "железничарите" след прекратеното дерби с Ботев. Според него благодетелят на градския съперник - Илиян Филипов, има гръб и нещата се случват.

"Aз го очаквах това нещо, не съм изненадан, не ме учуди... Начинът, по който тръгна мача, беше предрешен. Ако гледате от самото начало срещата, до нашите фенове хвърчаха бомбички, нито полицията взе решение, нито хората, които стояха от страна на футболния съюз", започна пред btv Христо Крушарски.

"С моите фенове нямам проблем. С тях нямам никаква работа. Аз съм заел тази позиция да вкарам ред във футболната общественост да няма хулигански прояви и от 6 месеца моля полицията да види. Трябват им 6 месеца да видят кой е човекът на молбата, която съм подал. Боже мой! Шест месеца да видиш един човек? То се случи тази ексцесия и какво правим оттук нататък? Утре пак ще има. Мен ме замеряха на Ботев на стадиона, беше ми на гости президентът на световната метеорологична федерация, гледахме горе от ложата и ни замеряха с камъни. Това нещо не е ли същото?"

"Може ли да има прецедент? В България всичко е възможно. Няма нищо невъзможно. Те се съдят и с Венци Стефанов - нека да ме осъдят. Аз имам правни съветници, които са започнали процедури. Аз съм наясно как се освидетелства един човек", допълни още собственикът на Локомотив Пловдив.

"До апелативна комсиия на футболния съюз – никога няма да обжалвам там. Пак ще вземат същото решение. Там решава един човек. Той от много години ми е "фен“. Аз му бях казал, че ще стана президент на БФС, само за да го уволня... Явно те са имали пердета на очите и са им се виждали мрежите. Гледали са мрежово предаването. Никога не е имало мрежи".

"Да се нормализират отношенията? С Илиян Филипов да седна на една маса? Той показа своето отношение. Той показа, че е по-силният, защото явно има гръб. Аз нямам гръб и затова се случват тези неща. Илиян не ме е разбрал какво съм му казал. Той трябва да чете между редовете. Аз му казах, че ние не се предаваме така лесно. Ние имаме бойна команда. И на Коматево пак да спрат мача и пак да го вземат по същия начин".

"Те не играят футбол. Те играят псевдофутбол. Той с реване иска да запази позиция, а става с много работа. Аз съм 10 години във футбола, а Илиян Филипов за 1 година е напълнил един язовир със сълзи", каза още Христо Крушарски.
0
 
 
Трябва да ви се признае хубав "пърформънс" за 250 милки направихте и двата отбора!!! Едните гаменчета, другите пък професионални симулантчета и ревльовци! Мале мале, как тез 250 милки РАЗВИХА спорта в Пловдив нЕмам думи! Добре изхарчени пари! Ето, първо децата вече се научиха, че не е важно да има спорт, важно е пърформънса до 3те точки, топката и да я ритаме....най-много да се изпотим! И второ научено гаменчетата са върхът! Може ли още такъв СПОРТ? Вземете ми парите!
0
 
 
Четири дневните празненства продължават. Днес е втория ден. Само БФС и БОТЕВ - ПД. Правим си каквото си искаме и каквото знаем и можем. Да е жив и здрав началника на БФС - то. Айде живи и здрави. Само - БОТЕВ - ПД. Г- н Крушарски, след едната година на сълзи ставаме ШАМПИОНИИИ.....
baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 27 мин.
0
 
 
Вечно мръкащите малки булки, с черно бели бурки. Боклуци!
Nako_1912
Нищо не пишете - днес в Пловдив, в спортната зала има волейболен мач за суперкупата на България.
преди 37 мин.
+1
 
 
Приберете го тоя душевно болен човек, бе! Няма ли деца, да го дръпнат, само се излага. То бива простотии, ама като при него, няма спиране! Той и за отбора и за футболистите си така приказва. Задмина тулупа от Овча купел.
0
 
 
Чудя се кой от двамата идиоти,Круши или Плейна е по тъп! Няма ден в който да не блеснат с поредната си простотия! И се питам, това ли заслужава най -футболният град в България! Истинско падение!
0
 
 
Този негодник го посрещнаха на Колежа най - културно. Нито освирквания,нито обиди. Сега и камъни измисли.Откъде ги взеха тези камъните г-н Говедарски Циганин?
+1
 
 
Крушарски, изчезни от Пловдив заедно със селянките от Дюнер арена. Еднакви лайна сте с АнцугЪ. Паразити.
0
 
 
Наздраве г-н.Круша да прязнуваме и 200 гони юбилей
+1
 
 
Някой, разбра ли какво иска да каже този човек?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
