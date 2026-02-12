ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (19)
Битка за полуфинал днес! Първо пловдивско дерби за Купата след 15 май 2019 година
Автор: Стойчо Генов 08:50Коментари (3)729
© Plovdiv24.bg
Вечните пловдивски съперници Локомотив и Ботев ще определят днес последния полуфиналист в турнира за Купата на България през настоящия сезон. Двубоят е от 18,00 часа на стадиона в "Лаута", като при равенство в редовното време ще има продължения и евентуално дузпи.

Останалите три отбора полуфиналисти са ЦСКА, Лудогорец и Арда.

Главен съдия на двубоя е пловдивчанинът Георги Кабаков, за когото това ще бъде 10-о дерби между двата тима.

За последно Локомотив и Ботев се срещнаха в турнира за Купата на България на 15 май 2019 година в т.нар. Финал на финалите. Тогава фамозен гол с пета на Ален Ожболт донесе успеха за черно-белите.

През настоящия век вечните пловдивски съперници са се изправяли един срещу друг само в още едно издание на турнира - сезон 2014/2015, когато се играеше по два мача на разменено гостуване.

Първият двубой на "Лаута" завърши 1:1, а в реванша на 3 декември 2014 година Локомотив победи с 2:1 след късен обрат в последните 6 минути. Така черно-белите елиминираха съперника си с общ резултат 3:2.
Още по темата: общо новини по темата: 137
12.02.2026
12.02.2026
12.02.2026
12.02.2026
12.02.2026
11.02.2026
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
1912 декларации вече бълбукат в кухата дамаджана на АнцугЪ. Колко им отива тоя селски тарикатЪ на “феликанити”.
0
 
 
Много е важно как ще свири Г-н "КОРУМПЕ"Дано не се наака така както беше ВАР на мача при който имаше 100% дузпа но не извика Гидженцето да си види грешката.Наказаха ги,но няма полза от това.
0
 
 
Финала на финалите си остава спомен за цял живот. За нас неописуема радост, за индианците мъка и болка докато са живи. Всички други мачлета като днешният и тези за първенството се забравят след 2,3 седмици. Някой помни ли примерно 22,23, година как са свършили дербитата, нееее, но финала на Финалите и Петата и след 100 години ще се помни говори.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Херо: Аз не предавам Локомотив - вършил съм работа там, а сега го правя в Ботев! От публиката на Локо съм видял само добро
 ПФК Локомотив: Нека отново покажем, че заедно можем да постигнем всичко!
 Ботев избра Херо и Неделев за лаконичен пост преди дербито
 Локомотив понесе нов тежък удар и обяви групата за дербито
 Тимонов: Очаквам повече от Неделев! В защита Локо е един от най-добрите отбори
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: