Битка за полуфинал днес! Първо пловдивско дерби за Купата след 15 май 2019 година

© Plovdiv24.bg Вечните пловдивски съперници Локомотив и Ботев ще определят днес последния полуфиналист в турнира за Купата на България през настоящия сезон. Двубоят е от 18,00 часа на стадиона в "Лаута", като при равенство в редовното време ще има продължения и евентуално дузпи.



Останалите три отбора полуфиналисти са ЦСКА, Лудогорец и Арда.



Главен съдия на двубоя е пловдивчанинът Георги Кабаков, за когото това ще бъде 10-о дерби между двата тима.



За последно Локомотив и Ботев се срещнаха в турнира за Купата на България на 15 май 2019 година в т.нар. Финал на финалите. Тогава фамозен гол с пета на Ален Ожболт донесе успеха за черно-белите.



През настоящия век вечните пловдивски съперници са се изправяли един срещу друг само в още едно издание на турнира - сезон 2014/2015, когато се играеше по два мача на разменено гостуване.



Първият двубой на "Лаута" завърши 1:1, а в реванша на 3 декември 2014 година Локомотив победи с 2:1 след късен обрат в последните 6 минути. Така черно-белите елиминираха съперника си с общ резултат 3:2.