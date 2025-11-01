ИЗПРАТИ НОВИНА
Шеф на Локо: Странно ми беше, че футболистите на Ботев празнуваха! Неделев и Минков не искаха да се прекратява дербито
Автор: Стойчо Генов 17:05Коментари (1)2239
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Изпълнителният директор на Локомотив Тома Цилев не скри разочарованието си от прекратяването на 121-ото дерби на Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Ето какво каза клубният шеф, след като съдията Драгомир Драганов прекрати двубоя:

Не можем да заклеймяваме всички фенове заради действията на отделни хора. Виждате, че двубоите се охраняват от полиция, има камери, не знам какво още може да се направи. Всичко е самосэъзнание.

Има си дисциплинарен правилник, комисията ще реши какво ще е наказанието.

Странно ми беше, че футболистите на Ботев празнуваха, но най-вероятно ще се стигне до служебна победа за тях.

Адреналин, нерви ... въпреки, че имаше футболисти, които искаха да продължат мача. Николай Минков, Тодор Неделев не искаха мачът да бъде прекратен.

Гледайте в прикаченото видео цялото изказване на Цилев:

Този човек се държи адекватно.Моля,публикувайте простотиите и заканите на Крушарски от село Говедарци!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
