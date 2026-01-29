Крушарски: Чакаме Херо да спре да реве и да почне да ги тренира, Наумов да си вземе хокейна каска

© Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски остана верен на стила си и отново "захапа" колегата си от Ботев (Пд) Илиян Филипов. Шефът на черно-белите се изказа и за треньора на "канарите" Димитър Димитров - Херо, както и за вратаря Даниел Наумов.



Бизнесменът говори близо половин час пред представители на медиите в столичния "Прес клуб България".



Ето какво каза Крушарски по темата с вечния съперник Ботев:



Това, което се случи на дербито с Ботев, се случва на всички терени по света. Не е приятно, но инсценировката беше подготвена. Тази подготовка е течала много време. Човекът, който напълни язовирите със сълзи, вече ги преля. Той трябва да спре да реве, защото язовирите ще прелеят.



С пура и бадж седи долу на терена. Мен да сте ме видели долу на терена? Той стои на тъча с пурата и командва. Надявам се, че са си взели поука.



Знам какъв тип човек е вратарят им. Да му вземат една хокейна каска, да му сложат една бронежилетка. Ако иска да играе балет, да ходи в балетното студио.



От доста време ровя да се сложи ред. С феновете съм провел разговор и такива ексцесии повече няма да се търпят. Сложил съм вътрешни хора, които да следят.



Конкуренцията става 8 отбора. Арда, Черно море, Локомотив, Ботев още не е влязъл в час, чакаме Херо да спре да реве, а да почне да ги тренира, Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948.



Имаме договор с полицията в Пловдив. Държах да сложа точка, ако има ексцесии, да не им плащам. Това нямало как да стане. Моите пловдивски директори са подписали договора такъв, какъвто е. Сложих вътрешни хора от агитките да контролират.