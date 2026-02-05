|
|От "Лаута": Продажбата на билети за дербито върви с пълна сила, интересът към тройните пропуски е голям
Остава точно 1 седмица до 1/4-финала с Ботев (Пловдив) за Купата на България! Продажбата на билети върви с пълна сила, a интересът към тройните пропуски е голям! Това обявиха от ПФК Локомотив Пловдив в официалната клубна страница във Фейсбук.
© Plovdiv24.bg
Ето какво още добавиха от "Лаута":
Oчакваме вашата подкрепа в предстоящите три поредни домакинства - на Ботев, Черно море и Спартак!
Работно време на официалния магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс):
06.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
09.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
10.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
Работно време на касите на “Лаута":
07.02 – от 11:00 до 18:00 часа
08.02 – от 11:00 до 18:00 часа
11.02 – от 12:00 до 18:00 часа
12.02 – от 10:00 часа до края на първото полувреме
Билети може да намерите и онлайн тук, както и в бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 101
|