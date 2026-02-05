ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
От "Лаута": Продажбата на билети за дербито върви с пълна сила, интересът към тройните пропуски е голям
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:30Коментари (0)348
© Plovdiv24.bg
Остава точно 1 седмица до 1/4-финала с Ботев (Пловдив) за Купата на България! Продажбата на билети върви с пълна сила, a интересът към тройните пропуски е голям! Това обявиха от ПФК Локомотив Пловдив в официалната клубна страница във Фейсбук.

Ето какво още добавиха от "Лаута":

Oчакваме вашата подкрепа в предстоящите три поредни домакинства - на Ботев, Черно море и Спартак!

Работно време на официалния магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс):

06.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

09.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

10.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

Работно време на касите на “Лаута":

07.02 – от 11:00 до 18:00 часа

08.02 – от 11:00 до 18:00 часа

11.02 – от 12:00 до 18:00 часа

12.02 – от 10:00 часа до края на първото полувреме

Билети може да намерите и онлайн тук, както и в бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.
Още по темата: общо новини по темата: 101
05.02.2026
05.02.2026
30.01.2026
29.01.2026
28.01.2026
26.01.2026
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Пловдивски национал не успя да спаси отбора си от тежка загуба срещу ПСВ
 Приятни емоции и бурни аплодисменти при представянето на биографичната книга за Христо Бонев "Осмото тепе"
 Най-новият в Локо с първа тренировка, капитанът се готви във фитнеса
 Тъжно! Локомотивската общност загуби едно голямо черно-бяло сърце!
 Пример за феърплей, уважение и приятелство! Локо и Ботев със съвместен лагер при девойките
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: