От "Лаута": Продажбата на билети за дербито върви с пълна сила, интересът към тройните пропуски е голям

Остава точно 1 седмица до 1/4-финала с Ботев (Пловдив) за Купата на България! Продажбата на билети върви с пълна сила, a интересът към тройните пропуски е голям! Това обявиха от ПФК Локомотив Пловдив в официалната клубна страница във Фейсбук.



Ето какво още добавиха от "Лаута":



Oчакваме вашата подкрепа в предстоящите три поредни домакинства - на Ботев, Черно море и Спартак!



Работно време на официалния магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс):



06.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа



09.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа



10.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа



Работно време на касите на “Лаута":



07.02 – от 11:00 до 18:00 часа



08.02 – от 11:00 до 18:00 часа



11.02 – от 12:00 до 18:00 часа



12.02 – от 10:00 часа до края на първото полувреме



Билети може да намерите и онлайн тук, както и в бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.