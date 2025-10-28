ИЗПРАТИ НОВИНА
Шествието - първи снимачен ден на филма за вековния юбилей на Локо
Автор: Стойчо Генов 10:22Коментари (0)664
©
Организацията кипи, вълнението расте, а сега е време да споделим първата голяма стъпка от празничния ден. Така от Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ анонсираха любопитна новина относно подготовката за вековния юбилей на "черно-белия" клуб.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондацията:

Приятели,

01.11.2025 наближава – денят, в който заедно ще напишем поредна страница от славната история на Локомотив!

Организацията кипи, вълнението расте, а сега е време да споделим първата голяма стъпка от празничния ден:

Шествие, което ще започне от площад "Римски стадион“ точно в 12:00 ч.

И това не е всичко!

Шествието ще бъде първият снимачен ден за филма, който режисьорът Илиян Джевелеков подготвя по повод вековния юбилей на нашия клуб. Това е момент, в който всеки от нас може да стане част от историята.

Призоваваме семейства, приятели и всички верни черно-бели да се включат и заедно да извървим пътя на славата!

Припомняме, че всеки дарителски жест е директна помощ в реализирането на филма и всички поставени цели.

Заедно – за нашата история, за нашия клуб, за Локомотив, за Пловдив!

Дарителска сметка:

Фондация "100 години Локомотив Пловдив“

IBAN: BG26UBBS80021069112450

Основание: Дарение
