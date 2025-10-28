Шествието - първи снимачен ден на филма за вековния юбилей на Локо

© Организацията кипи, вълнението расте, а сега е време да споделим първата голяма стъпка от празничния ден. Така от Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ анонсираха любопитна новина относно подготовката за вековния юбилей на "черно-белия" клуб.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондацията:



Приятели,



01.11.2025 наближава – денят, в който заедно ще напишем поредна страница от славната история на Локомотив!



Организацията кипи, вълнението расте, а сега е време да споделим първата голяма стъпка от празничния ден:



Шествие, което ще започне от площад "Римски стадион“ точно в 12:00 ч.



И това не е всичко!



Шествието ще бъде първият снимачен ден за филма, който режисьорът Илиян Джевелеков подготвя по повод вековния юбилей на нашия клуб. Това е момент, в който всеки от нас може да стане част от историята.



Призоваваме семейства, приятели и всички верни черно-бели да се включат и заедно да извървим пътя на славата!



Припомняме, че всеки дарителски жест е директна помощ в реализирането на филма и всички поставени цели.



Заедно – за нашата история, за нашия клуб, за Локомотив, за Пловдив!



Дарителска сметка:



Фондация "100 години Локомотив Пловдив“



IBAN: BG26UBBS80021069112450



Основание: Дарение