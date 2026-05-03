Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич логично бе много щастлив след победата в градското дерби срещу Ботев. Словенският специалист призна, че тимът му е имал и късмет, но като цяло футболните аргументи са били в полза на Локомотив. Наставникът на черно-белите похвали и голмайстора Жоел Цварц, изтъквайки че класата му е била решаваща на терена на стадион "Христо Ботев".

Ето какво каза Косич след успеха с 2:0 в дербито на Пловдив:

Перфектно представяне за нашия клуб. Изиграхме добър двубой, преди началото му се надявахме да вземем нещо. Това е специален мач за целия град. Радвам се, че съм част от това дерби. Футболните аргументи бяха на наша страна.

Вкарахме два много красиви гола, индивидуалните качества на Жоел Цварц са много важни и се оказаха решаващи за нашия успех. Имахме и човек повече, но в някои моменти страдахме. За съжаление, няма време за празнуване, защото следващият мач предстои.

Ботев е добър отбор. Станаха много агресивни през второто полувреме, имат високи футболисти, а ние закъснявахме в доста единоборства. Затова не мога да бъда изцяло доволен. Но може би и късметът бе на наша страна.

Ако трябва да бъда честен, имаме доста натрупани жълти картони и много натрупана умора. Но това е начинът да се изявяваш - мачове през 3 дни и то на високо ниво. Но за съжаление, все още не сме постигнали нищо. Продължаваме да се развиваме. Живеем за тези щастливи моменти - да ги споделим с нашите фенове, защото това са специални неща.