ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Косич: Страхотна емоция! Толкова много искахме тази победа!
Автор: Стойчо Генов 20:25Коментари (0)814
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Треньорът на Локомотив Душан Косич логично остана много щастлив от победата на своя тим в дербито на Пловдив.

Ето какво заяви словенският специалист след края на двубоя на "Лаута":

Страхотен мач! Ние толкова много искахме тази победа. Щастлив съм от моя отбор - как реагираха, как играха. Може би имахме малко късмет при статичните положения, но мисля също така, че заслужихме този късмет.

Сега трябва да се насочим към следващия ни мач срещу Черно море. Локомотив има страхотна история. Това е невероятен клуб. Искам играчите да останат спокойни и смирени.

Много от моите футболисти не са играли такъв двубой. За първи път участваха в такова дерби. За мен също бе страхотна емоция. Това бе второ дерби за мен. Не мога да кажа, че сме взели реванш, тези мачове трябва да се играят коректно.

Днес казах на момчетата, че трябва да сме горди от факта, че сме стигнали до четвъртфинал и да опитаме да победим.

Няма значение кой ще ни се падне на жребия. Важното е Локомотив да бъде труден отбор за който и да е съперник.

Още по темата: общо новини по темата: 145
12.02.2026
12.02.2026
12.02.2026
12.02.2026
12.02.2026
12.02.2026
предишна страница [ 1/25 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Фенклубът на Локо: Пловдив празнува! Рутинна победа срещу 11-ия в класирането!
 Героят на Локо: За мен дербито беше въпрос на чест! Много години играя за този клуб и го обичам
 Локо спечели дербито на Пловдив и е на полуфинал за Купата
 Филипов: Разбира се, че ще бием, поне с 2 гола разлика! Евала на Крушарски!
 Изненада! Левски купува още един играч от Локо до 10-ина дни?
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: