Треньорът на Локомотив Душан Косич логично остана много щастлив от победата на своя тим в дербито на Пловдив.



Ето какво заяви словенският специалист след края на двубоя на "Лаута":



Страхотен мач! Ние толкова много искахме тази победа. Щастлив съм от моя отбор - как реагираха, как играха. Може би имахме малко късмет при статичните положения, но мисля също така, че заслужихме този късмет.



Сега трябва да се насочим към следващия ни мач срещу Черно море. Локомотив има страхотна история. Това е невероятен клуб. Искам играчите да останат спокойни и смирени.



Много от моите футболисти не са играли такъв двубой. За първи път участваха в такова дерби. За мен също бе страхотна емоция. Това бе второ дерби за мен. Не мога да кажа, че сме взели реванш, тези мачове трябва да се играят коректно.



Днес казах на момчетата, че трябва да сме горди от факта, че сме стигнали до четвъртфинал и да опитаме да победим.



Няма значение кой ще ни се падне на жребия. Важното е Локомотив да бъде труден отбор за който и да е съперник.



