ПФК Локомотив: Нека отново покажем, че заедно можем да постигнем всичко!

Четвъртфиналният двубой от турнира за Купата на България започва в 18,00 часа на стадион "Локомотив".



Ето какво написаха "черно-белите" в официалната клубна страница във Фейсбук:



ВРЕМЕ Е ЗА ДЕРБИ!



Локомотив - Ботев



1/4-финал за Купата на България



18:00



Очакваме вашата гореща подкрепа на стадиона! Нека отново покажем, че заедно можем да постигнем всичко!



Работно време на касите на “Лаута":



oт 11:00 часа до края на първото полувреме



Поради ремонтните дейности паркингът в пределите на стадион "Локомотив“ ще бъде ограничен - молим Ви да не паркирате вътре в комплекса, а да използвате свободните места по булеварда пред стадиона.