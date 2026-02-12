ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Локомотив: Нека отново покажем, че заедно можем да постигнем всичко!
Автор: Стойчо Генов 09:11
©
ПФК Локомотив призова привържениците на отбора за подкрепа в днешното дерби срещу градския съперник Ботев.

Четвъртфиналният двубой от турнира за Купата на България започва в 18,00 часа на стадион "Локомотив".

Ето какво написаха "черно-белите" в официалната клубна страница във Фейсбук:

ВРЕМЕ Е ЗА ДЕРБИ!

Локомотив - Ботев

1/4-финал за Купата на България

18:00

Очакваме вашата гореща подкрепа на стадиона! Нека отново покажем, че заедно можем да постигнем всичко!

Работно време на касите на “Лаута":

oт 11:00 часа до края на първото полувреме

Поради ремонтните дейности паркингът в пределите на стадион "Локомотив“ ще бъде ограничен - молим Ви да не паркирате вътре в комплекса, а да използвате свободните места по булеварда пред стадиона.
Дано поне се съберете 500 мърши , което е съмнително.
