|Дерби №121 на Пловдив бе прекратено в 41-ата минута при резултат 1:1.
Ето как се разви мачът до инцидента, когато хвърлена от Трибуна Бесика бутилка удари вратаря на гостите Даниел Наумов:
В 10-ата минута Андрей Йорданов фаулира Адриан Кова отдясно пред наказателното поле на Ботев. Капитанът Парвиз Умарбаев изпълни отсъдения фаул и със страхотен шут с левия крак прати в далечния ъгъл на Даниел Наумов. Драгомир Драганов посочи центъра, но след това бе привикан от ВАР да прегледа ситуацията. Впоследствие реферът отмени гола заради нарушение на Мартин Русков срещу Даниел Наумов.
В 15-ата минута "канарчетата" получиха дузпа. Самуел Калу отправи удар към вратата, при който Мартин Русков загуби баланс и топката срещна ръката му в наказателното поле. Отсъдената дузпа изпълни Тодор Неделев, който с шут в долния десен ъгъл на вратаря откри резултата - 0:1.
Локомотив изравни резултата в 35-ата минута. Никола Солдо извърши нарушение срещу Хуан Переа пред наказателното поле. Парвиз Умарбаев отправи брилянтен шут, при който топката срещна сглобката на вратата. Тя обаче се върна в Хуан Переа и той отблизо направи успешна добавка с крак за 1:1.
Локомотив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Тодор Павлов, Мартин Русков, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Жулиен Лами, Каталин Иту, Хуан Переа.
Ботев: Даниел Наумов, Никола Солдо, Андрей Йорданов, Николай Минков, Ивайло Видев, Енок Куатенг, Емануел Оджо, Самуел Калу, Тодор Неделев, Маскоте, Армстронг Око-Флекс.