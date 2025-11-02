ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Асоциацията на българските футболисти: Това е рана по лицето на българския футбол
Автор: Румяна Пензова 15:17Коментари (0)124
© FB: Асоциация на българските ф
Асоциацията на българските футболисти също излезе с позиция след дербито между Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив, което бе прекратено в 41-ата минута поради хвърлена бутилка, която уцели по главата стража на Ботев Даниел Наумов.

Ето какво написаха от Асоциацията:

"Позиция на Асоциацията на българските футболисти

Днес, в Деня на народните будители – ден, в който честваме духовността, просвещението и силата на знанието, българският футбол отново беше потопен в сянката на агресията.

Дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев беше прекратено преждевременно след позорен инцидент, при който вратарят на Ботев, Даниел Наумов, бе ударен с предмет, хвърлен от трибуните.

Това не е просто "инцидент“. Това е рана по лицето на българския футбол, по труда и достойнството на стотици момчета, които всеки ден влагат сърце и усилия, за да вдъхновяват децата да обичат спорта.

АБФ категорично осъжда всяка форма на насилие по футболните терени – независимо от цвета на фланелката.

Нашите стадиони трябва да бъдат места на уважение, страст и спортен дух, а не арени на омраза и безумие.

Призоваваме всички клубове, фенове и институции да застанат заедно зад усилията за промяна на културата по трибуните.

Да върнем футбола там, където му е мястото – в сърцето на хората, а не в хрониките на скандалите.

В ден като днешния, когато почитаме будителите на нацията, нека си припомним, че истинското възпитание и пример започват от терена – от уважението към играта, към съперника и към човешкия живот."
Статистика: