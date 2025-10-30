Трибуна Бесика: Само с отговорно поведение и дисциплина ще създадем атмосферата, която Локомотив заслужава!

© Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" отправиха важни указания за поведението на привържениците по време на дербито срещу Ботев.



Двубоят от 14-ия кръг на Първа лига е в събота (1 ноември)) от 14,45 часа на "Лаута".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":



Приятели,



Битката за Пловдив чука на вратата!



Освен с призиви за дрескод “С шал Трибуна Бесика" и за шествието на площад “Римски стадион", искаме да се обърнем към вас с молба за няколко отговорни действия:



1. Не размествайте подредените елементи.



Те ще бъдат позиционирани по трибуната и са част от хореографията, за която са хвърлени много усилия и време.



Оставете всичко така, както е подготвено!



2. Не стойте по стълбите, парапетите и последния ред.



Струпванията не помагат на никого – напротив, пречат на организацията и безопасността.



Всеки на своето място!



3. Слушайте човека с мегафона.



Координацията е ключът към перфектната атмосфера.



Вниманието е в основата на успеха!



Само с отговорно поведение и дисциплина ще създадем атмосферата, която Локомотив заслужава!



Нека да внесем още малко яснота за инициативата с шаловете:



- Остават 600 броя шалове “Трибуна Бесика";



- Ще се продават на шествието и в деня на мача;



Достолепен Локомотив