Трибуна Бесика: Само с отговорно поведение и дисциплина ще създадем атмосферата, която Локомотив заслужава!
Автор: Стойчо Генов 17:12Коментари (0)334
©
Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" отправиха важни указания за поведението на привържениците по време на дербито срещу Ботев.

Двубоят от 14-ия кръг на Първа лига е в събота (1 ноември)) от 14,45 часа на "Лаута".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":

Приятели,

Битката за Пловдив чука на вратата!

Освен с призиви за дрескод “С шал Трибуна Бесика" и за шествието на площад “Римски стадион", искаме да се обърнем към вас с молба за няколко отговорни действия:

1. Не размествайте подредените елементи.

Те ще бъдат позиционирани по трибуната и са част от хореографията, за която са хвърлени много усилия и време.

Оставете всичко така, както е подготвено!

2. Не стойте по стълбите, парапетите и последния ред.

Струпванията не помагат на никого – напротив, пречат на организацията и безопасността.

Всеки на своето място!

3. Слушайте човека с мегафона.

Координацията е ключът към перфектната атмосфера.

Вниманието е в основата на успеха!

Само с отговорно поведение и дисциплина ще създадем атмосферата, която Локомотив заслужава!

Нека да внесем още малко яснота за инициативата с шаловете:

- Остават 600 броя шалове “Трибуна Бесика";

- Ще се продават на шествието и в деня на мача;

