|Трибуна Бесика: Само с отговорно поведение и дисциплина ще създадем атмосферата, която Локомотив заслужава!
Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" отправиха важни указания за поведението на привържениците по време на дербито срещу Ботев.
Двубоят от 14-ия кръг на Първа лига е в събота (1 ноември)) от 14,45 часа на "Лаута".
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":
Приятели,
Битката за Пловдив чука на вратата!
Освен с призиви за дрескод “С шал Трибуна Бесика" и за шествието на площад “Римски стадион", искаме да се обърнем към вас с молба за няколко отговорни действия:
1. Не размествайте подредените елементи.
Те ще бъдат позиционирани по трибуната и са част от хореографията, за която са хвърлени много усилия и време.
Оставете всичко така, както е подготвено!
2. Не стойте по стълбите, парапетите и последния ред.
Струпванията не помагат на никого – напротив, пречат на организацията и безопасността.
Всеки на своето място!
3. Слушайте човека с мегафона.
Координацията е ключът към перфектната атмосфера.
Вниманието е в основата на успеха!
Само с отговорно поведение и дисциплина ще създадем атмосферата, която Локомотив заслужава!
Нека да внесем още малко яснота за инициативата с шаловете:
- Остават 600 броя шалове “Трибуна Бесика";
- Ще се продават на шествието и в деня на мача;
Достолепен Локомотив
