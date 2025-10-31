© виж галерията Легенди на Ботев се срещнаха днес с отбора на базата в "Коматево" и надъхаха футболисти и треньори за градското дерби с Локомотив.



Двубоят от 14-ия кръг на Първа лига е в събота от 14,45 часа на стадиона в "Лаута".



Някои от най-великите футболисти на “жълто-черния" клуб подкрепиха играчите за предстоящия сблъсък с "черно-белите".



Петър Зехтински, Марин Бакалов, Атанас Пашев, Славчо Хорозов и Атанас Маринов дадоха положителната си енергия към отбора. С тях беше и финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов.



“Играйте със самочувствие и вяра в собствените възможности. Не само феновете на стадиона ще са с вас, 70% от хората в Пловдив са за Ботев и ще ви подкрепят!", беше ясното послание към настоящите футболисти, съобщиха от ПФК Ботев.



Славните играчи, носили много радост на "жълто-черните" привърженици, акцентираха и на факта, че в градското дерби класирането и настоящата форма никога не са от решаващо значение.