Най-важният мач за сезона за Ботев Пловдив е дербито срещу градския съперник Локомотив. Мнението е не на кого другиго, а на бизнесмена Илиян Филипов. Предстоящият двубой между двата тима е в сряда, 8 април, от 20.30 часа на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg публикува последния пост във Фейсбук на реалния собственик на "жълто-черните" без редакторска намеса:

Дойде време… Време за дербито. Най-важният мач за сезона. Мач за чест. За гордост. За Ботев! Това не е просто среща. Това е битка, в която трябва да оставим гласовете си, сърцата си и душите си на нашия дом - "Колежа“.

Ние направихме невъзможното, за да го има Ботев. Изправихме се, преборихме се и днес сме тук - за да преживеем тези моменти ЗАЕДНО! Сега е наш ред да покажем кой е господарят на Пловдив!

Не само на терена… а и по трибуните! Искам да видя стадион "Христо Ботев", който трепери. Искам да чуя глас, който не спира 90 минути. Искам съперникът да усети какво значи да играеш срещу Ботев!

Всеки един от вас е важен. Всеки глас е сила. Всеки човек е част от тази битка! Няма извинения. Няма оправдания.

ВСИЧКИ ЗАЕДНО НА КОЛЕЖА!