Втора декларация в рамките на 11 часа! ПФК Ботев: Четвъртият съдия отказва да консумира банани, защото са жълти

© Само 11 часа, след като финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов публикува гневна позиция срещу съдийските назначения за дербито с Локомотив, последва официална декларация и от ПФК Ботев.



В нея от "жълто-черния" клуб недеволстват срещу четирима арбитри, включени в наряда за "Лаута" - Георги Кабаков, Никола Попов, Валентин Железов и Георги Стоянов.



А декларацията завършва с многозначителното: "Очакваме действия. Незабавно".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на ПФК Ботев:



ПФК Ботев Пловдив изразява своята категорична позиция срещу поредния скандален съдийски наряд за дербито с Локомотив Пловдив, който за пореден път поставя под съмнение безпристрастността, професионализма и управленските решения в българския футбол.



Става въпрос не за единична грешка, а за повтаряем и устойчив модел, който компрометира първенството и Купата на България, подкопава доверието на феновете и обезценява труда и здравето на футболистите.



Главният съдия Георги Кабаков, назначен за срещата на "Лаута“, е лице с дългогодишно натрупано обществено недоверие. Във футболните и съдийските среди името му отдавна се свързва с репутация и прозвища, несъвместими с принципите на безпристрастно и честно съдийство. Това не са слухове, а трайно обществено възприятие, формирано с години и споделяно от повече от един клуб.



Съдия Кабаков е нарицателно за компрометирано съдийство в България. В публичното пространство той е масово наричан "корумпе“ – квалификация, която не възниква без причина. Скандалният "волейболен гол“ в мача Славия – Локомотив София превърна българския футбол в национален фарс, а липсата на реални последици след този случай ясно показа, че в системата на БФС съществува безнаказаност и институционален чадър.



Когато към това се добавят абсурдни и крайно дисбалансирани решения за дузпи и дисциплинарни наказания, включително статистики от типа 6:0 по ключови отсъждания, вече не може да се говори за "човешка грешка“, а за системно изкривяване на състезателната среда.



ВАР съдия – Никола Попов.



Факт е, че името му години наред е обект на сериозни обществени съмнения и спорни решения в ключови моменти. Назначаването му като ВАР съдия в подобен мач не успокоява обстановката – то задълбочава недоверието. През годините Никола Попов многократно е ощетявал нашия клуб в редица моменти, а действията му са водили до гневни реакции по негов адрес.



В неделя вечер Никола Попов беше ВАР съдия на двубоя срещу Берое, а само дни по-късно е назначен на същата позиция срещу Локомотив Пловдив. В практиката на Съдийската комисия подобни последователни назначения по правило се избягват, особено когато става дума за дербита, мачове за Купата, натрупано обществено напрежение или съдии с вече компрометирана репутация.



В този контекст повтарящите се и последователни назначения за един и същи отбор не могат да бъдат възприети като случайност, а представляват управленско решение, което директно противоречи на принципите, които БФС е длъжен да защитава.



АВАР съдия – Валентин Железов.



Каквото и да се каже за Валентин Железов, ще бъде малко. Името му е свързано със стотици спорни решения, десетки оплаквания от клубовете за неговите действия и безброй публикации в медиите, засягащи репутацията му. Всеки фен на Ботев Пловдив помни съдийството на Валентин Железов срещу Славия в турнира за Купата на България, а през годините действията му неизменно са били в ущърб на нашия клуб.



Четвъртият съдия – явен конфликт на интереси.



Абсолютно недопустимо и скандално е включването в съдийския наряд на четвърти съдия Георги Стоянов, за когото е широко известно и публично коментирано, че е краен привърженик на Локомотив Пловдив, при мач с участието именно на този клуб.



Във футболните среди тази крайна обвързаност дори се илюстрира с иронични, но показателни примери – че въпросният съдия отказва да консумира банани, защото са жълти. Самият факт, че подобни истории са масово разпространени, показва до каква степен е компрометирано общественото доверие в неговата безпристрастност. Това назначение представлява очевиден конфликт на интереси и управленска провокация.



Всичко това се случва на фона на масовото обществено недоволство и подкрепата към изказванията на Кирил Домусчиев относно реалното състояние на част от терените в Първа лига, както и упреците и исканията за оставки на членове на лицензионната комисия на БФС, допуснали официални мачове да се играят на разорани ниви, застрашаващи здравето на футболистите.



Как БФС очаква доверие в "честната игра“, когато допуска подобни условия и едновременно с това назначава съдии с компрометирана репутация?



Всичко изложено ясно показва, че проблемът не е в един мач или един съдия, а в гнила и нефункционираща система, която разрушава доверието, обезсмисля първенството и превръща българския футбол в обект на подигравки.



ПФК Ботев Пловдив настоява за:



– публични и мотивирани обяснения за всички съдийски и ВАР назначения;



– прекратяване на практиката компрометирани съдии да бъдат въртени в ключови мачове;



– поемане на ясна отговорност, а не формално оправдаване.



Мълчанието вече не е неутралитет.



То е съучастие.



Очакваме действия.



Незабавно.