Вратарят на Ботев Даниел Наумов също отправи призив към привържениците да подкрепят отбора в предстоящото градско дерби срещу Локомотив. Двубоят от предпоследния кръг на редовния сезон в Първа лига е тази вечер от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".

Националът записа специално видео обръщение, което бе публикувано в официалната клубна страница във Фейсбук, видя Plovdiv24.bg.

Подобно видео обръщение направи преди това и капитанът на Ботев Тодор Неделев.

Ето какво каза вратарят на "канарите":

Скъпи ботевисти! Елате да ни подкрепите в може би най-важния мач за годината за нас. Имаме нужда от вашата подкрепа. Нека да покажем кой е отборът на Пловдив! Нека покажем, че Пловдив е жълто-черен! Ще дадем всичко от себе си, но няма да се справим без вашата подкрепа. Разчитаме на вас!

