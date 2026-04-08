Вратарят на Ботев Даниел Наумов също отправи призив към привържениците да подкрепят отбора в предстоящото градско дерби срещу Локомотив. Двубоят от предпоследния кръг на редовния сезон в Първа лига е тази вечер от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".
Националът записа специално видео обръщение, което бе публикувано в официалната клубна страница във Фейсбук, видя Plovdiv24.bg.
Подобно видео обръщение направи преди това и капитанът на Ботев Тодор Неделев.
Ето какво каза вратарят на "канарите":
Скъпи ботевисти! Елате да ни подкрепите в може би най-важния мач за годината за нас. Имаме нужда от вашата подкрепа. Нека да покажем кой е отборът на Пловдив! Нека покажем, че Пловдив е жълто-черен! Ще дадем всичко от себе си, но няма да се справим без вашата подкрепа. Разчитаме на вас!
Гледайте цялото обръщение на Наумов в прикаченото видео!
eltoro
преди 24 мин.
Да, за вас със сигурност е мача на сезона!
Carpmmax
преди 27 мин.
Грозник, от другия кръг при дънните риби! Шшшшшт! 6-0!
Ultras61
преди 1 ч. и 21 мин.
дамите да се скрият.даниела също
АЧО Сълзата
преди 1 ч. и 42 мин.
Дъниелке, дънь зъбрайш дъ си земиш дамскити привръски, ма миндил. Оти гаднити буфири шъ ни пръснът пак тръткити дъгуевъ :(
