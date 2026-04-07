Капитанът на Ботев Тодор Неделев отправи призив към привържениците да подкрепят отбора в предстоящото градско дерби срещу Локомотив. Двубоят от предпоследния кръг на редовния сезон в Първа лига е утре (8 април) от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".

Най-опитният футболист сред жълто-черните записа специално видео обръщение, което бе публикувано в официалната клубна страница във Фейсбук.

Кадрите обаче започват с емблематичния гол на Тодор Неделев от центъра на терена на "Лаута" при победата с 2:0 на 4 декември 2018 година.

"Скъпи ботевисти, в сряда ни предстои един от най-важните мачове за сезона. Надявам се да се напълни стадионът и да ни подкрепите, както винаги сте го правили. Ние ще се постараем на терена да ви зарадваме с една хубава победа и да преследваме целта си до края на сезона. Призовавам ви: Елате на стадиона и ни подкрепете", заяви Тодор Неделев във въпросното видео.