Временният треньор на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов похвали играта и на двата отбора в 122-ото градско дерби срещу Локомотив, което завърши 1:1 на стадион "Христо Ботев". Младият специалист изтъкна, че все повече би трябвало да има подобни хубави мачове в българския футбол. Балтанов обаче призна, че усещането му е за загубени 2 точки заради пропуска на Чимези в самия край на двубоя, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Ето какво каза наставникът на "канарите" след края на дербито на стадион "Христо Ботев":

Равностоен мач. Перфектни първи 20 минути. След това допуснахме много груба грешка, при която ни вкараха гол и което въобще не ми хареса. Реакцията след гола също не ми хареса. Момчетата дадоха всичко, но малко ни липсваше.

Трябваше да сме малко по-директни. Исках да пренесем играта през второто полувреме в тяхното наказателно поле, да ги атакувнаме, но не ни се усмихна късметът в последната минута. Според мен днес загубихме 2 точки от гледна точка на това, че пропуснахме златен шанс в последната минута.

Тези футболисти са показали, че могат да играят под напрежение. Създадохме достатъчно ситуации, но не успяхме да ги реализираме.

Като треньор е много по-трудно, отколкото като футболист. Гледаш отстрани, но няма какво да направиш. Но моята кариера е минала и това сега е моето поприще. Наслажавам се на това, което правя.

Да поздравим и публиката, получи се празник. Все повече трябва да има такива мачове - хубав терен, днес и двата отбора много се стараха.

Целите са да побеждаваме всеки мач. Продължаваме да се борим за осмицата. Искам да стабилизираме Ботев и от следващия сезон да сме в челните позиции.