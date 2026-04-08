Страхотна атмосфера по трибуните и приличен футбол белязаха 122-ото издание на Дербито на Пловдив, което обаче приключи без победител. Ботев и Локомотив завършиха 1:1 в двубой от 29-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Христо Ботев", предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Тодор Неделев (45+2- дузпа) се разписа за домакините, а Каталин Иту (23) бе точен за "смърфовете".

С ремито балансът в статистиката между двата отбора от шампионатните им мачове се запази на 43 победи за Ботев и 41 за Локомотив, като равенствата вече са 38, а голова разлика е 145:144 за Ботев.

Ботев има вече актив от 37 точки, но остана на 9-о място във временното класиране. Локомотив е на пета позиция с 45 точки.

Първата по-сериозна опасност в дербито бе пред вратата на Локомотив в 3-ата минута. Тодор Неделев центрира към далечната греда, където Константинос Балоянис свали топката, но право в ръцете на Боян Милосавлиевич.

В 23-ата минута черно-белите откриха резултата при първия си удар към противниковата врата. Ивайло Иванов отне топката от Тодор Неделев в половината на Ботев и подаде към Парвиз Умарбаев, който веднага комбинира с Каталин Иту. Румънецът преодоля Николай Минков и шутира с левия крак, а топката мина между краката на Даниел Наумов и влезе в мрежата за 0:1.

Веднага след попадението Ивайло Иванов пробва силен далечен шут, но този път Наумов се намеси и изби в корнер.

В 40-ата минута Тодор Неделев центрира остро в наказателното поле, където Маскоте засече с глава, но в гредата.

В самия край на полувремето Самуел Калу навлезе отляво в наказателното поле и беше препънат от Ивайло Иванов. Съдията Любослав Любомиров отсъди дузпа, която бе реализирана от капитана Тодор Неделев за 1:1.

Малко след почивката локомотивци създадоха няколко опасни положения, които по чудо не доведоха до гол.

Първо Жоел Цварц засече с глава центриране от корнер, но топката профуча над напречната греда. След това при центриране на Ивайло Иванов Севи Идриз и Тодор Павлов се разминаха с топката на метър пред голлинията.

В 66-ата минута при поредно центриране на Парвиз Умарбаев от корнер Каталин Иту отправи удар с глава, а Даниел Наумов с блестяща проява изби в корнер.

Десет минути преди края Жоел Цварц намери удобна позиция за стрелба в наказателното поле, но шутира право в тялото на вратаря на жълто-черните.

Дълбоко в добавеното време Чимези Уилямс можеше да донесе победата за Ботев, след като отправи силен удар от 10-ина метра, но Боян Милосавлиевич плонжира и атрактивно изби в корнер.

Ботев: Даниел Наумов, Никола Солдо, Тодор Неделев, Емерсон Родригес (63- Чимези Уилямс), Николай Минков (80- Закария Тиндано), Франклин Маскоте, Константинос Балоянис, Ивайло Видев (46- Енок Куатенг), Едсон Силва (63- Карлос Алгара), Лукас Араужо (86- Никола Илиев), Самуел Калу.

Локомотив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Тодор Павлов (88- Лукас Риан), Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Миха Търдан, Севи Идриз (88- Франсиско Политино), Жоел Цварц, Каталин Иту (71- Жулиен Лами).