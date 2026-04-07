Млад съдия от Перник получи тежката задача да свири дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив от предпоследния кръг на редовния сезон в Първа лига, видя Plovdiv24.bg. Става въпрос за Любослав Любомиров, който получи доверието на Съдийската комисия към БФС за този двубой. Това ще е първо пловдивско дерби в кариерата на Любомиров.
Най-интересният мач за футболния запалянко от Пловдив е утре (8 април) от 20:30 часа на стадион "Христо Ботев".
Ето всички назначения за срещата:
ПФК Ботев Пд - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Вихрен Веселинов Манев
