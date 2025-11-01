ИЗПРАТИ НОВИНА
Филипов отговори на Крушарски: Явно е забравил къде се намира и си въобразява, че той управлява БФС
Автор: Стойчо Генов 18:37Коментари (3)965
©
виж галерията
Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов отговори на собственика на Локомотив Христо Крушарски. Бизнесменът реагира на думите на Крушарски, че вратарят Наумов е симулант и че бутилката го удря в рамото, а не в главата.

Филипов използва личния си профил във Фейсбук, където публикува стопкадър от телевизионното.

Ето какво написа бизнесменът към въпросната снимка:

След като мачът бе прекратен заради инцидент, при който вратарят на Ботев – Даниел Наумов – бе ударен с бутилка в главата, последваха абсурдни изказвания от страна на Христо Крушарски.

Този човек си позволи да нарече нашите футболисти с обидни думи, да обвинява Наумов в симулация и дори да заяви, че ще "направи така, че Ботев да отиде в Б група“.

Явно г-н Крушарски е забравил къде се намира и си въобразява, че той управлява БФС и решава кой отбор къде ще играе.

Според него бутилката била ударила вратаря "в рамото“…

Г-н Крушарски, има огромна разлика между рамо и глава!

Даниел Наумов беше в състояние на комоциум, а медицинският екип категорично забрани той да продължи участието си в срещата.

Без значение от цветовете, няма нищо по-срамно от това да се подиграваш с контузен футболист.

Очакваме с решението си БФС най-после да раздаде справедливост при подобни ситуации.

Здравето на футболистите и хората е преди всичко – подобни прояви са недопустими!

