Нападателят на Локомотив Жоел Цварц логично бе избран за Играч на мача при победата над Ботев с 2:0 в дерби №123 между двата отбора. Нидерландецът отбеляза и двете попадения за своя тим на стадион "Христо Ботев", като вече има 5 гола с екипа на черно-белите, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Цварц не пропусна да благодари на феновете на Локомотив за подкрепата им по трибуните по време на целия мач.

"В началото дербито беше равностойно, но след червения картон ние владеехме повече топката. Успях да отбележа за 1:0, след това видяхте, че изпуснахме и други положение. През второто полувреме съперникът също имаше изгодни положения, но за щастие успях да вкарам втория гол и да затворим мача. Беше важно да оцеелеем при техните атаки и положения, които създадоха", заяви Жоел Цварц, след като получи наградата си за Играч на мача.

"Чака ни много труден финал за Купата, но искаме да я спечелим. Гледаме и към 5-ото място, така че продължаваме напред. Искам да благодаря на феновете за подкрепата им. Пълен гостуващ сектор. Без тях щеше да ни бъде още по-трудно. Всеки мач са зад нас и съм убеден, че ще ни подкрепят и във финала", завърши нидерландецът