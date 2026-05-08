Днес (8 май) се навършват 22 години от паметния мач на Локомотив Пловдив срещу Славия, в който черно-белите спечелиха историческата първа шампионска титла. Двубоят бе от предпоследния кръг на сезон 2003/ 2004 и се игра пред 13 500 зрители на стадиона в квартал "Лаута".

На 8 май 2004 година Локо побеждава с 3:2 и така си осигурява предсрочно златните медали. След последния сигнал хиляди фенове нахлуват на терена, за да празнуват заедно с футболистите, припомня Plovdiv24.bg.

В самия мач черно-белите повеждат с 2:0 още до 13-ата минута с попадения на Мартин Камбуров и Бобан Янчевски. Славия се връща в двубоя чрез Джоров и Чавдар Янков, за да дойде 78-ата минута, когато Нешко Милованович вкарва от дузпа и така носи победата за Локомотив.

Кои бяха героите в черно и бяло във въпросния двубой

Васил Камбуров, Владимир Иванов, Кирил Котев (33- Александър Тунчев), Иван Пасков, Роберт Петров, Георги Илиев, Ванчо Траянов, Иво Михайлов (57- Иван Кризманич), Мартин Камбуров (75-Нешко Милованович), Екундайо Джайеоба, Бобан Янчевски.

Треньор: Едуард Ераносян

Голмайстори: 1:0 Мартин Камбуров (3), 2:0 Бобан Янчевски (13), 2:1 Джоров (27), 2:2 Чавдар Янков (57), 3:2 Нешко Милованович (78-дузпа)

Видеорепортажът е направен от несъществуващата вече телевизия "Евроком България“.