ПФК Локомотив Пловдив с гневна реакция и няколко конкретни въпроса към БФС
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Конкретният повод за реакцията е съдийството във вчерашния двубой срещу Левски, но от "Лаута" засягат и други наболели теми относно ситуации, в които клубът е бил сериозно ощетяван.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното изявление на ПФК Локомотив Пловдив:
Измина поредната среща на Локомотив, след която основната тема на разговор отново се оказа съдийските решения, а не представянето на двата отбора на терена. За съжаление, през настоящия сезон това все по-често се превръща в притеснителна тенденция.
ПФК Локомотив Пловдив настоява за ясни отговори на редица въпроси, възникнали след последния двубой с Левски:
Защо главният съдия Димитър Димитров не бе извикан да прегледа повторение на решаващата ситуация, случила се в заключителните минути на срещата?
Защо изпълнението на дузпата не бе повторено, при положение че играч на Левски навлиза в наказателното поле преди удара?
И на последно място – има ли изобщо основания за отсъждане на наказателен удар в тази ситуация?
ПФК Локомотив Пловдив заявява категорично, че не желае Димитър Димитров да ръководи повече срещи с участието на нашия отбор!
За съжаление, това не е изолиран случай. Локомотив твърде често се оказва ощетен от съдийски решения, а при мачовете на "черно-белите“ се създава усещане за прилагане на двоен стандарт. Бърза справка показва, че Съдийската комисия към БФС публично призна грешки в следните срещи:
Спартак – Локомотив – неправомерно изгонване на Тодор Павлов
Локомотив – Лудогорец – несъществуващ директен червен картон за Ивайло Иванов
Локомотив – Спартак – невдигнат червен картон на Ангел Грънчов за удар без топка срещу Лукас Риян
Към този списък могат да бъдат добавени и редица други "по-леки“ ситуации, които системно се отсъждат в ущърб на "черно-белите".
Бихме искали да обърнем сериозно внимание и на начина, по който се изготвя програмата от страна на Спортно-техническата комисия към БФС, съвместно с Нова Броудкастинг Груп. Вчера Локомотив закри 25-ия кръг на Първа лига, а още в петък открива следващия 26-ти кръг. След гостуването ни на Лудогорец и дългото нощно пътуване от Разград до Пловдив, нашият отбор разполагаше с три дни по-малко за възстановяване и подготовка в сравнение със следващия ни съперник тогава – ЦСКА 1948.
Допълнително недоумение буди фактът, че три поредни срещи на Локомотив са насрочени в делнични дни. Считаме за редно да бъде даден отговор на въпроса това нормална практика ли е и доколко подобно разпределение е справедливо както към клуба, така и към неговите привърженици. Началните часове също са много “удобни" за нашите фенове – 15:45 и 16:45. В работни дни! Сериозно ли е това, при положение, че Локомотив е един от отборите с най-голяма фенска маса в България? Или има скрит умисъл в тези действия?
ПФК Локомотив Пловдив очаква ясни действия, повече професионализъм и еднакъв стандарт към всички участници в първенството, защото българският футбол има нужда от честна игра, а нашият клуб – от уважение и справедливост на терена.
Какалов: Абсолютно никаква дузпа! Въпросният неблагодарник Око ли е, Моко ли е, влиза с бутоните напред
10:19
Косич: Тази загуба боли, съжалявам за моите играчи! Съдиите ми казаха, че дузпата е 100-процентова
09.03
Добри Козарев: Добрата новина е, че най-после спечелихме! Харесва ми как играем въпреки колебливите резултати
09.03
