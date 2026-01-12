© виж галерията Двама от най-добрите чужденци в Локомотив Пловдив се завърнаха на "Лаута" и подновиха тренировки с отбора. Става въпрос за колумбийския нападател Хуан Переа и бразилския защитник Лукас Риян.



Както е известно, двамата получиха по-дълга почивка от спортно-техническия щаб и затова отсъстваха от първите тренировки от началото на зимната подготовка.



"Черно-белите" ще тренират в домашна обстановка до 17 януари, а на следващия ден заминават на лагер в турския курорт Белек.



Първата контрола ще е срещу Етър на 16 януари и трябва да се проведе в Пловдив. В Турция Локомотив ще изиграе още три приятелски мача - срещу сръбския Напредак (21.01), косовския Балкани (27.01) и украинския Колос (31.01).