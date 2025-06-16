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Локомотив започна с петима на проби, ясни са контролните срещи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:12Коментари (0)722
© Plovdiv24.bg
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Отборът на Локомотив (Пловдив) стартира лятната си подготовка. Точно в 11:00 часа Душан Косич изведе "черно-белите" на първо занимание, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"Смърфовете" ще имат подготвителен лагер в Боровец от 26 юни до 10 юли, като ще изиграят три контролни срещи.

Лясков, Пешов и Христо Иванов имат договори до 30.06, като днес ще започнат подготовка с Локомотив. В следващите дни ще бъде обявено и ново име в треньорския щаб на "черно-белите".

Групата за първата тренировка: Боян Милосавлиевич, Даниел Амбарцумян, Антонио Вардин, Тодор Павлов, Видол Сейменски, Пламен Петров, Ефе Али, Калоян Костов, Мартин Хайдаров, Кристиян Пешов, Ангел Лясков, Христо Иванов, Иван Узунов, Ивайло Иванов, Жулиен Лами, Димитър Илиев, Кръстьо Банев, Петър Андреев, Мартин Петков

Играчи на проби: Благовест Величков, Теодор Георгиев, Мартин Атанасов, Лусиано Барбас, Николай Николаев

Ще се присъединят по-късно: Парвиз Умарбаев, Хуан Переа, Владимир Медвед

Контроли:

30.06 – Славия

05.07 – Арда

09.07 – Локомотив (София)

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