Фенклубът на Локо: Ние обичаме до полуда и подкрепяме до последен дъх!

© Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да излезе с позиция към "черно-бялата" общност.



Конкретният повод за реакцията е днешното дерби срещу Левски. Двубоят от 10-ия кръг на Първа лига започва в 20,00 часа на стадион "Локомотив".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на Фенклуб Локомотив Пловдив:



Локомотив се обича с цялото сърце и се подкрепя с пълно гърло!



Нашата любов не зависи от съперника, резултата или класирането, нашата любов е по-силна от всичко това. Всяка седмица, всеки ден, всеки час - ние живеем с Локомотив!



В петък нашият дом трябва да покаже, че Пловдив гори в черно и бяло! Защото ние обичаме до полуда и подкрепяме до последен дъх!