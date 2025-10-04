ИЗПРАТИ НОВИНА
Вторият капитан на Локо получи поредна повиквателна от родината си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:47Коментари (0)288
Вторият капитан на Локомотив (Пловдив) Парвиз Умарбаев получи поредна повиквателна за националния отбор на Таджикистан. 

Халфът и неговите съотборници ще премерят сили с Малдиви в два последователни мача – квалификации за Купата на Азия. За първата среща, която се явява домакинска за Таджикистан, Парвиз Умарбаев ще е наказан, но за гостуването ще бъде на разположение на новия треньор Горан Стеванович, уточниха от "Лаута".
