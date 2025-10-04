Вторият капитан на Локо получи поредна повиквателна от родината си

© Вторият капитан на Локомотив (Пловдив) Парвиз Умарбаев получи поредна повиквателна за националния отбор на Таджикистан.



Халфът и неговите съотборници ще премерят сили с Малдиви в два последователни мача – квалификации за Купата на Азия. За първата среща, която се явява домакинска за Таджикистан, Парвиз Умарбаев ще е наказан, но за гостуването ще бъде на разположение на новия треньор Горан Стеванович, уточниха от "Лаута".