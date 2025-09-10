ИЗПРАТИ НОВИНА
Крушарски: Феновете хвърлят бомбички, за да ме изгонят! А ако убием човек, кой ще е отговорен?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:40Коментари (0)436
© Plovdiv24.bg
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски говори за силното начало на черно-белите в шампионата, за отношенията му с треньора Душан Косич и феновете на тима, както и поведението на младите футболисти, в частност нападателя Петър Андреев.

Ето какво заяви изнесменът:

Локомотив Пловдив винаги си е бил отбор на интригата и сега по същия начин тръгва да катери стъпалата леко по леко. Леко по леко, за да не се спънем, така че мисля, че сме в правилната посока и в правилната позиция.  Аз никога не съм бил във въздуха. Ако не сте го забелязали това, сега трябва да го видите, защото за мен аз съм реалист човек и гледам реално.

И когато видя, че нещата тръгват, тогава вече почваме да натягаме гайките и да стягаме пружините. Между мен и треньора никога не е имало разногласия. Душан Косич има моята подкрепа от начало до край.

Единственото нещо, което си говорим е с него, е като трябва да вземе някой и той се допитва и дава характеристики на играча и така се получават нещата. Той показва, че действително заслужава мястото и уважението, въпреки че миналата година много от тези, които сега го подкрепят, го бичуваха и искаха да си отиде. Но в българския футбол е така. Угодия няма.

Ами, значи и днес ще покажем. Вашият колега Вальо Грънчаров има опита от моите думи, така че ще го повторя и днес. Срещу Лудогорец ние ще играем за победа и само за победа.

Аз на моите момчета съм им забранил да се разправят със съдиите. Който видя, че се разправя със съдиите, има глоби. Който видя, че излиза и прави физиономии, пак има глоби. Така че съдиите, малко или много, като видят, че има отношение към тях и като видят, че те са горе-долу обективни, грешки може да има.

В 90 минути няма безгрешен човек. Така че в 90 минути игра, в 30-ата минута грешка, понякога е фатална, но така или иначе не е толкова важна грешката. Важното е в отбора да има самочувствие, да запази стила и агресията. Това е важното. 

Няма млад, няма стар. Отбор млад и стар няма. Има отбор на можещи и неможещи, а футболът е колективна игра. Ако няма колектив, не можеш да разчиташ на успех. Аз работя най-вече върху колективността. Колективът да бъде колектив.

Да се уважават, да се посрещат, да се изпращат, а не да се гледат настървени един друг. Има треньорът правото. Той като сменя играч, не значи, че го наказва. Това е решение на треньора и всички футболисти трябва да разберат, че решението на треньора и е меродавно за изграждането на отбора и за дисциплината в отбора. Тъй, че за мен Локомотив в момента има и ред и порядък. Има и възможност за по-добри резултати.

Значи, ако има някой желание и може да направи нещо повече, да дойде, да го предложи, да го каже, ето аз вадя 1 милион. Дай да управлявам или дай да управляваме. Аз досега такъв човек не съм видял. Ако имат тези хора някаква излишна енергия, нека да се изразяват. Аз нямам против никой. Аз работя с отбора, с феновете не работя. Както искат, така да го приемат. Значи, ако те продължават да хвърлят бомбички, да носят глоби.

Аз съм казал на полицията, имам 6 месеци срок за тези, които хвърлиха факлите на терена и отнесохме една солидна глоба. Значи, аз твърдо стоя зад думите си, и ще настоявам тези, които нарушават правилата на стадиона, да гледат мача извън стадиона.

Докато това не се въведе в ред, ние навремето имахме един проблем, едно момче си откъсна ръката. И с приказки, с това, онова спряхме тези ексцесии. Сега това се прави да ме изгонят. Да плащам глоби. И като плащам глоби, какво развитие ще има във футбола? Какво развитие ще има, като се натоварвам допълнително със 150-200 хиляди лева разходи? Какво допринесат тези фенове за развитието на отбора?

Един път питах и полицията сложи ред. Сега ще направя една среща с ръководството на полицията в Пловдив и ще питам, и ще питам. Значи, като имам плащане на глоби, няма да плащам на полицията. Това ще го заложа в договора. И другото, което е, има камери. Тези хора, 6 месеца ще чакам да ги видят, кои са. Боже мой, те се знаят, кои са. Те се знаят. Докато един не изгори, ние няма да сложим ред.

Това хубаво ли е, което се случва на трибуните? Всякакви бомбички, факли. Ако уцелиш човек и го удариш, какво става? Ако убием човек, какво става? Кой ще е отговорен за това?

Вижте, Илиан Илиев, ако си спомняте, аз го върнах след проблемите с Левски. Аз го върнах във футбола. За мене Илиан Илиев е добър треньор, но материала, с който разполагаме, може да ми се обиждат колкото искат футболистите, които са вирнали носовете и си мислят, че са звезди, с малки изключения говорим, защото младите много бързо скачат нагоре и тръгват да хвърчат въздуха и забравят откъде са тръгнали. Те като направят един гол и се мислят за звезди.

Аз имам един такъв младеж, с който имах един разговор (б.р. визира Петър Андреев). Сега ще имам още един разговор, защото пак продължава да вири носа. Той се пъчи, а не е доказал още нищо. Това, че е вкарал два гола, това не значи, че вече си звезда. Мениджърът му ще разговаря с мен, майка му, баща му ще разговарят с мен. Боже мой! Той да разговаря сам със себе си, как може да си вдигне нивото и как може да стане футболист. Единственото е с ред, порядък и много, много, много труд.

Интервюто е пред Дарик и dsport
