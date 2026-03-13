Христо Крушарски възможността да вложат средства в клуба.
Изпълнителният директор на въпросната компания от Франция е пристигнал лично на стадиона в квартал "Лаута", което говори само по себе си за солидния интерес към Локомотив, твърди в днешния си брой вестник "Мач Телеграф".
Информацията все още не е коментирана официално от клуба.
Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че в края на февруари Христо Крушарски обяви, че е преговарял с инвеститори от Абу Даби (ОАЕ), но впоследствие те са се отказали заради негативното отношение на феновете към него.
ЗАРЕЖДАНЕ...
valen
преди 2 ч. и 56 мин.
Този негодник се е*ава постоянно с потниците.
мангал от Шикера
преди 3 ч. и 28 мин.
саде французите на бай круши , юруууш . сал да се не окажат французи от Лом или Факултето
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.