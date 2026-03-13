Сподели Сподели
Френски инвеститори са оглеждали спортния комплекс "Локомотив" и са обсъждали със собственика на черно-белите Христо Крушарски възможността да вложат средства в клуба.

Изпълнителният директор на въпросната компания от Франция е пристигнал лично на стадиона в квартал "Лаута", което говори само по себе си за солидния интерес към Локомотив, твърди в днешния си брой вестник "Мач Телеграф".

Информацията все още не е коментирана официално от клуба.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че в края на февруари Христо Крушарски обяви, че е преговарял с инвеститори от Абу Даби (ОАЕ), но впоследствие те са се отказали заради негативното отношение на феновете към него.