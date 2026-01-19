ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Левски дава само 300 000 евро за Переа, руснаци се намесват в битката за подписа му
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:38Коментари (0)755
©
Левски не е единственият клуб, който проявява сериозен интерес за нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Переа. 26-годишният колумбиец е в плановете и на руски тим, който вече е питал за цената му. И е склонен да надцака "сините".

Мераците на клуба от "Герена“ за стрелеца на първо време  бяха охладени от собственика на черно-белите Христо Крушарски. Бизнесменът обяви, че поставената цена на голаджията е 750 хиляди евро. И тя е била съобщена лично на мажоритарния собственик на Левски Наско Сираков.

Засега обаче такава сума не са готови да платят и руснаците за Хуан. А сините са уверени, че ще успеят да свалят цената на играча. Като включат в евентуална сделка с Локомотив и голям процент от бъдеща негова продажба. Играчът вече е дал индикации, че би играл в Левски.

От "Георги Аспарухов“ ще пробват да го вземат за 300 хиляди евро, твърди "Тема Спорт“. Толкова им излезе откупната клауза на Армстронг Око-Флекс с Ботев Пд. През есента Хуан Переа бе на терена в 17 шампионатни мача на черно-белите, в които отбеляза 4 гола.

Интересното е, че едно от попаденията бе именно в мрежата на Левски, а с него Локо Пд победи сините с 1:0 на "Лаута“. Колумбиецът е при пловдивчани от лятото на 2024-а  и има за тях 45 мача с 15 попадения.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес бе лаконичен по темата с колумбийския нападател. "Доколкото знам, е играч на Локомотив Пловдив“. Предстои да видим още колко време  Хуан Переа ще е такъв.

Сините имат и набелязан бразилец за поста на централен нападател. Но ще положат сериозни усилия да си осигурят подписа на този на Локо Пд.
Още по темата: общо новини по темата: 373
18.01.2026
17.01.2026
16.01.2026
16.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
предишна страница [ 1/63 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Марица поздрави голмайстора си за трансфера в Добруджа, пожела му да покори нови върхове
 Локо се отказа от голмайстора на Марица, двамата капитани не заминаха за Турция
 Валери Божинов с емоционални думи към сина си за дебюта му в Локо (Пд)
 Локо стартира неуспешно контролите, Хуан Переа изпусна дузпа
 Петър Андреев реши окончателно къде да продължи кариерата си
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: