Левски дава само 300 000 евро за Переа, руснаци се намесват в битката за подписа му

© Левски не е единственият клуб, който проявява сериозен интерес за нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Переа. 26-годишният колумбиец е в плановете и на руски тим, който вече е питал за цената му. И е склонен да надцака "сините".



Мераците на клуба от "Герена“ за стрелеца на първо време бяха охладени от собственика на черно-белите Христо Крушарски. Бизнесменът обяви, че поставената цена на голаджията е 750 хиляди евро. И тя е била съобщена лично на мажоритарния собственик на Левски Наско Сираков.



Засега обаче такава сума не са готови да платят и руснаците за Хуан. А сините са уверени, че ще успеят да свалят цената на играча. Като включат в евентуална сделка с Локомотив и голям процент от бъдеща негова продажба. Играчът вече е дал индикации, че би играл в Левски.



От "Георги Аспарухов“ ще пробват да го вземат за 300 хиляди евро, твърди "Тема Спорт“. Толкова им излезе откупната клауза на Армстронг Око-Флекс с Ботев Пд. През есента Хуан Переа бе на терена в 17 шампионатни мача на черно-белите, в които отбеляза 4 гола.



Интересното е, че едно от попаденията бе именно в мрежата на Левски, а с него Локо Пд победи сините с 1:0 на "Лаута“. Колумбиецът е при пловдивчани от лятото на 2024-а и има за тях 45 мача с 15 попадения.



Треньорът на Левски Хулио Веласкес бе лаконичен по темата с колумбийския нападател. "Доколкото знам, е играч на Локомотив Пловдив“. Предстои да видим още колко време Хуан Переа ще е такъв.



Сините имат и набелязан бразилец за поста на централен нападател. Но ще положат сериозни усилия да си осигурят подписа на този на Локо Пд.