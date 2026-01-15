ИЗПРАТИ НОВИНА
Крушарски към Сираков: Цената е 750 000 евро! Все пак не продаваме картофи на пазара "Кирков"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:01
© Plovdiv24.bg
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски внесе допълнителна яснота относно интереса от страна на Левски към нападателя Хуан Переа.

Както вече информирахме читателите си, от "Лаута" обявиха, че поставената цена на колумбиеца не е удовлетворила собственика на "сините" Наско Сираков.

"Истината е следната. Звънна ми лично Наско Сираков. Каза, че са набелязали Переа и ме попита каква е цената. Казах му - 750 000 евро. Той остана изненадан, а аз му отговорих: "Наско, не продаваме картофи на пазара "Кирков", нали". Сираков ми пожела приятен ден и разговорът приключи", заяви пред Блиц Христо Крушарски.

26-годишният Хуан Переа пристигна в Локомотив Пловдив през септември 2024 година. За правата му бяха платени 90 000 евро на португалския Академика Коимбра. В родното първенство от тогава до днес той е изиграл 42 мача и е отбелязал 12 гола.
