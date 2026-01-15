ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Локомотив: Разговаряхме със Сираков за Переа, поставената цена не го устройва
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:33Коментари (1)522
©
Официална позиция на ПФК Локомотив Пловдив, която Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:

Във връзка с появилата се днес информация в различни медии, че ПФК Левски води преговори с ПФК Локомотив за трансфера на футболиста Хуан Переа, желаем да внесем следната яснота:

Към настоящия момент не е постъпвала нито една официална оферта от който и да е клуб, за който и да е наш състезател.

Относно Хуан Переа – преди няколко дни са били проведени единствено устни разговори с г-н Наско Сираков, касаещи ориентировъчната трансферна сума на играча. В хода на тези разговори е било заявено, че поставената цена не устройва отсрещната страна. Към този момент няма входирана официална оферта за Хуан Переа.

В същото време в медиите се появяват различни спекулации и относно други футболисти на ПФК Локомотив Пловдив. Държим ясно да заявим, че подобни публикации, както и опити и желания на т.нар. псевдомениджъри, не отговарят на истината и няма да бъдат реализирани.

Междувременно ПФК Локомотив Пловдив заявява, че е отворен за привличане на спонсори, съдружници и спомоществователи, които да помогнат да продължи стабилното развитие на клуба.
baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 10 мин.
0
 
 
Комарджията гледа да изкара пари, не да дава.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Статистика: