ПФК Локомотив: Разговаряхме със Сираков за Переа, поставената цена не го устройва

© Официална позиция на ПФК Локомотив Пловдив, която Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:



Във връзка с появилата се днес информация в различни медии, че ПФК Левски води преговори с ПФК Локомотив за трансфера на футболиста Хуан Переа, желаем да внесем следната яснота:



Към настоящия момент не е постъпвала нито една официална оферта от който и да е клуб, за който и да е наш състезател.



Относно Хуан Переа – преди няколко дни са били проведени единствено устни разговори с г-н Наско Сираков, касаещи ориентировъчната трансферна сума на играча. В хода на тези разговори е било заявено, че поставената цена не устройва отсрещната страна. Към този момент няма входирана официална оферта за Хуан Переа.



В същото време в медиите се появяват различни спекулации и относно други футболисти на ПФК Локомотив Пловдив. Държим ясно да заявим, че подобни публикации, както и опити и желания на т.нар. псевдомениджъри, не отговарят на истината и няма да бъдат реализирани.



Междувременно ПФК Локомотив Пловдив заявява, че е отворен за привличане на спонсори, съдружници и спомоществователи, които да помогнат да продължи стабилното развитие на клуба.