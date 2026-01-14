ИЗПРАТИ НОВИНА
Разговорите са в напреднала фаза, Левски пожела Хуан Переа от Локо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:23 / 14.01.2026
©
Левски води преговори за привличането на нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Переа. "Сините" искат да вземат 26-годишния колумбиец за заместник на Борислав Рупанов.

Разговорите са в напреднал стадий, като се очаква развитие в следващите дни, твърди "Гонг". Ако сделката се осъществи, Хуан Переа ще бъде второто ново попълнение на "сините" след Армстронг Око-Флекс, който идва от градския съперник на Локомотив - Ботев.

Хуан Переа е част от Локомотив Пловдив от началото на 2024 година. През този сезон той има 17 мача и 4 гола в efbet Лига.

За последно Локомотив продаде свой футболист на Левски точно преди една година. Тогава от "Лаута" към "Герена" премина френският защитник Оливер Камдем.
