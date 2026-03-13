Душан Косич логично остана доволен от победата на неговия тим над столичния Септември с 1:0. Успехът бе пети за черно-белите със същия резултат, постигнат на "Лаута" през настоящия сезон.
Ето какво заяви словенският специалист след края на двубоя:
Това може би е най-важната ни победа от началото на сезона. Имахме нужда от успеха, страдахме, но заедно. Най-важното е, че взехме трите точки и можем да мислим по-спокойно за бъдещето.
Септември е добър отбор. Трябва да играеш добре, ако искаш да ги победиш. Понякога стояхме качествено на терена, в друг момент се обърквахме. Този мач беше много напрегнат. Най-важното е, че победихме и че ще си върнем част от самочувствието.
Не искаме да говорим за лошите неща, но всяка седмица се случва нещо, което не искаме. Момчетата са концентрирани върху собствената си работа.
Мисля, че травмата на Чорбаджийски не е тежка и той ще може да играе в следващия мач.
Трудно е, ден след ден и ще видим. Надявам се контузените да се върнат скоро. Някои младежи се развиват и ще получават минути.
