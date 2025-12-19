ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Един от голмайсторите за Локо при разгрома с 6:0 над Ботев спря с футбола
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:11Коментари (0)462
©
Футболистът на Локомотив (Пловдив) Николай Николаев взе решение да сложи край на състезателната си кариера. Ръководството на клуба уважи неговото желание и днес двете страни се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от "Лаута".

След края на активната си кариера Николаев, известен още с прозвището си Хълк, ще насочи усилията си към развитие в друго професионално поприще.

Николай Николаев има общо 63 мача с екипа на “черно-белите", като има и един гол на своята сметка за пловдивчани. Той вкара при рекордната победа с 6:0 в градското дерби срещу Ботев на 28 ноември 2020 година.

Носител е на Купата (2020) и Суперкупата (2020) на България с Локомотив. В своята кариера е играл още за отборите на Спартак (Плевен), Добруджа, Царско село, Берое и Хебър.

Ето какво заяви Николаев пред клубния сайт на черно-белите:

Искам да изкажа своята признателност към Локомотив за доверието и подкрепата през годините. Благодарен съм на всички треньори, съотборници и хората в клуба, с които имах честта да работя.

Специални благодарности отправям и към феновете – тяхната подкрепа винаги е била безценна за мен. Напускам с уважение и само с топли чувства към Локомотив, който завинаги ще остане част от моя спортен път. Сега насочвам своето внимание към изцяло ново за мен поприще.

ПФК Локомотив (Пловдив) изказва своята признателност към Николай Николаев за професионализма, отдадеността и усилията, които вложи с “черно-бялата" фланелка. Благодарим му за времето, емоциите и приноса към клуба. Пожелаваме му здраве, щастие и успехи в бъдещите начинания.

Завинаги ще бъдеш един от нас, завършва официалното съобщение от "Лаута".
Още по темата: общо новини по темата: 338
18.12.2025
17.12.2025
17.12.2025
17.12.2025
17.12.2025
16.12.2025
предишна страница [ 1/57 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Даниел Наумов с първа реакция, след като разбра, че отново ще гостува на "Лаута"
 Детски тим на Локо закри годината с мач срещу родители, имаше и друга изненада
 Ексклузивно: Локомотив срещу Ботев в 1/4-финал за Купата, дербито е на "Лаута"
 Треньорът на Локомотив с първо изявление, след като подписа нов договор с клуба
 Треньорска смяна в Съединение! Един бивш капитан на Локо замени друг такъв
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: