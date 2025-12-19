Един от голмайсторите за Локо при разгрома с 6:0 над Ботев спря с футбола

© Футболистът на Локомотив (Пловдив) Николай Николаев взе решение да сложи край на състезателната си кариера. Ръководството на клуба уважи неговото желание и днес двете страни се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от "Лаута".



След края на активната си кариера Николаев, известен още с прозвището си Хълк, ще насочи усилията си към развитие в друго професионално поприще.



Николай Николаев има общо 63 мача с екипа на “черно-белите", като има и един гол на своята сметка за пловдивчани. Той вкара при рекордната победа с 6:0 в градското дерби срещу Ботев на 28 ноември 2020 година.



Носител е на Купата (2020) и Суперкупата (2020) на България с Локомотив. В своята кариера е играл още за отборите на Спартак (Плевен), Добруджа, Царско село, Берое и Хебър.



Ето какво заяви Николаев пред клубния сайт на черно-белите:



Искам да изкажа своята признателност към Локомотив за доверието и подкрепата през годините. Благодарен съм на всички треньори, съотборници и хората в клуба, с които имах честта да работя.



Специални благодарности отправям и към феновете – тяхната подкрепа винаги е била безценна за мен. Напускам с уважение и само с топли чувства към Локомотив, който завинаги ще остане част от моя спортен път. Сега насочвам своето внимание към изцяло ново за мен поприще.



ПФК Локомотив (Пловдив) изказва своята признателност към Николай Николаев за професионализма, отдадеността и усилията, които вложи с “черно-бялата" фланелка. Благодарим му за времето, емоциите и приноса към клуба. Пожелаваме му здраве, щастие и успехи в бъдещите начинания.



Завинаги ще бъдеш един от нас, завършва официалното съобщение от "Лаута".