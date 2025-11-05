ИЗПРАТИ НОВИНА
От "Лаута" направиха важно съобщение за локомотивците
Автор: Стойчо Генов 14:14Коментари (0)517
© Plovdiv24.bg
Ръководството на Локомотив Пловдив направи важно съобщение за "черно-белите" привърженици. То е свързано с предстоящия двубой срещу Монтана за Купата на България, който ще е единствен с присъствието на зрители до края на календарната година.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на клуба:

Уважаеми локомотивци,

Пакетните билети, които бяха продавани за срещите с Ботев и Берое, ще важат за домакинството на Монтана в 1/8-финалите за Купата на България. Двубоят ще бъде в периода 12-15 декември 2025 година. Това домакинство ще е единственото до края на календарната година, на което ще бъдат допускани зрители.

Двубоите от Първа лига с Берое (08.11 - 18:00), Монтана (28.11 - 17:30) и Арда (06.12 - 15:00) ще се играят при закрити врата.
