© Plovdiv24.bg виж галерията Нападателят на Локомотив Пловдив Хуан Переа беше избран за Играч на мача при победата над Ботев (Враца) с 3:0 снощи на "Лаута". Колумбиецът отбеляза първите две попадения в двубоя.



Тъй като от екипа на Диема спорт нямаше журналист, който говори испански, пред камерите заедно с Переа застана неговият съотборник Жулиен Лами, който отбеляза третия гол за черно-белите.



"Ако трябва да бъда честен, очаквах да спечелим мача. Играем добре заедно. Трябва да продължаваме напред и да показваме същата игра. Разликата от миналия сезон е, че имаме повече време да работим заедно и да играем мъдро. Има промяна в нашия манталитет. Вярваме си повече", заяви френският нападател на Локомотив Пловдив.



"Треньорът ни помага да сме уверени, да вярваме в себе си. Трябва да продължим да работим и да показваме същите игри. Радвам се, че се представяме по-добре от миналата година. Горд съм с това и се надявам да продължаваме. Надявам се и Хуан Переа да продължава да бележи. Нуждаем се от него", допълни Жулиен Лами.



Дербито с Ботев винаги е в нашите глави. Надявам се, че ще имаме добър мач, завърши французинът.



