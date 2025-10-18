ИЗПРАТИ НОВИНА
Звезда на Локомотив: Дербито с Ботев винаги е в нашите глави
Автор: Стойчо Генов 11:45Коментари (0)553
Нападателят на Локомотив Пловдив Хуан Переа беше избран за Играч на мача при победата над Ботев (Враца) с 3:0 снощи на "Лаута". Колумбиецът отбеляза първите две попадения в двубоя.

Тъй като от екипа на Диема спорт нямаше журналист, който говори испански, пред камерите заедно с Переа застана неговият съотборник Жулиен Лами, който отбеляза третия гол за черно-белите.

"Ако трябва да бъда честен, очаквах да спечелим мача. Играем добре заедно. Трябва да продължаваме напред и да показваме същата игра. Разликата от миналия сезон е, че имаме повече време да работим заедно и да играем мъдро. Има промяна в нашия манталитет. Вярваме си повече", заяви френският нападател на Локомотив Пловдив.

"Треньорът ни помага да сме уверени, да вярваме в себе си. Трябва да продължим да работим и да показваме същите игри. Радвам се, че се представяме по-добре от миналата година. Горд съм с това и се надявам да продължаваме. Надявам се и Хуан Переа да продължава да бележи. Нуждаем се от него", допълни Жулиен Лами.

Дербито с Ботев винаги е в нашите глави. Надявам се, че ще имаме добър мач, завърши французинът.

